只差1分就亮紅燈！11月景氣燈號仍是黃紅燈，國發會提醒2026年注意這些風險

國發會今（29）日公布11月景氣對策信號綜合判斷分數為37分，比起上月增加2分，燈號續亮「黃紅燈」，距離熱絡的「紅燈」只有一步之遙；領先指標持續上升，同時指標經回溯修正轉為上升，顯示國內經濟穩健成長。

觀察9項構成項目，受惠AI應用需求強勁，加上年底旺季效應，帶動批發、零售及餐飲業營業額轉為「紅燈」，製造業營業氣候測驗點也爬上「黃藍燈」，分別增加1分，其餘7項燈號維持不變，景氣對策信號綜合判斷分數升至37分，只差1分就觸及「紅燈」門檻。

資料來源：國發會

展望明年，國發會分析，由於全球雲端業者與主權AI基礎設施建置熱潮，以及AI需求加速朝應用端擴散，出口動能可望延續。此外，國內外科技大廠因應AI需求，持續擴增產能及研發量能，加上政府積極推動「AI新十大建設」，並促進五大信賴產業發展及中小微企業轉型升級，均有助推升投資動能。

消費方面，最低工資調升及企業獲利有利帶動薪資成長，加上政府推動所得稅及貨物稅惠民措施，並且增加觀光、演唱會及體育賽事等內需預算，都可望激勵消費。

國發會提醒，根據主要機構大多預測明年台灣經濟成長率可望超過3%，惟國際貿易政策變化、AI投資熱潮風險、各國貨幣政策分歧以及地緣政治風險等變數仍須關注。



