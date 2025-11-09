只差1周就完工！運動公園新建公廁，遭人全部砸毀。（圖／TVBS）

高雄茄萣運動公園即將完工的公廁遭到嚴重破壞，男廁內14座小便斗、8個馬桶以及外部洗手台全被砸毀，損失估計至少15萬元。這座公廁經過近一年的施工期，原定於11月15日正式啟用，卻在驗收前一周遭人蓄意毀壞。當地居民紛紛表示震驚與不解，認為這種行為不僅缺乏公德心，也可能反映當地治安問題。警方已成立專案小組，正擴大調閱監視器追查肇事者。

走進茄萣運動公園的公廁，映入眼簾的是滿地陶瓷碎片，整排小便斗全被砸毀，有些僅剩半座殘骸。廁所隔間內的馬桶同樣無一倖免，全部遭到破壞。這並非廢棄設施，而是一座即將完工的全新公廁。

當地民眾表示，破壞公物的行為非常缺乏公德心，廁所是讓所有人使用的公共設施，包括過路的人也能受益。另有民眾認為，這種破壞行為非常誇張，希望能找出肇事者，確保地方安全，並擔憂這可能反映出當地治安出現問題。

除了廁所內部設施，公廁外的2座洗手台也被猛力砸毀。統計顯示，男廁共有14座小便斗和8個馬桶被破壞，施工廠商粗估損失至少15萬元。施工廠商表示，幾乎所有設施都受到損壞，包括馬桶、門、小便斗和洗手台。

這座公廁自去年12月開始施工，經過將近一年的建設期，原定於11月15日正式啟用。然而在完工前一周，於工人下班後至隔日上班前的時間內，設施遭到嚴重破壞。施工廠商表示，破壞發生在11月8日工人下班後，9日早上主管到場才發現異狀，就連前一天才剛安裝好的門也遭到破壞。

湖內分局偵查隊長歐承鑫表示，警方已立即組成專案小組展開調查，並分組分工調閱監視器。目前警方已在周邊拉起封鎖線，但由於公廁內沒有監視器，且施工廠商表示沒有與人結怨，使案情更加撲朔迷離。這起惡意破壞事件不僅讓工人面臨重建難題，也考驗警方的辦案能力。

