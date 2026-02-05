只差1號！9.7億變1428萬 威力彩二獎「一注獨得」

財經中心／彭淇昀報導

威力彩今（5）日第115000011期頭獎上看9.7億元，已於晚間開獎，不過最大獎仍未送出，已連槓29期；下一期（第115000012期）將於下週一（9日）開出，預估銷售4.6至4.8億元，頭獎累積金額預估上看11.5億元。

今晚威力彩頭獎上看9.7億，不過仍槓龜，下期頭獎累積金額預估上看11.5億元，可把握機會。（圖／AI製圖）

威力彩今晚開出獎號，第一區為中獎號碼由小至大依序為07、22、28、34、36、37，第二區中獎號碼為07號。根據台彩派彩結果出爐，二獎再度開出一注獨得1428萬元，只差1號與頭獎擦肩而過。

台彩指出，本期威力彩二獎、第一區6個號碼全中，開出一注獨得1428萬元，獎落高雄新興區八德一路271號1樓的「熊發財彩券行」。

