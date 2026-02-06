只差11天就滿18歲！少年20槍轟茶行冷靜投案 台中少年裁定收容

台中市太平區一家茶行昨日上午遭人開槍掃射，涉案17歲少年隨後攜槍誇分局投案，少年訊問時態度冷靜，聲稱是酒後糾紛（翻攝畫面）

台中市太平區一家茶行昨日上午遭人開槍掃射，涉案17歲少年隨後攜槍誇分局投案，少年訊問時態度冷靜，聲稱是酒後糾紛；台中地院認少年涉有違反槍砲彈藥刀械管制條例等事實，今日凌晨依少年事件處理法裁定「收容」。

1名年僅17歲、距離18歲生日只差11天的少年，昨（5日）先搭乘多元計程車抵達茶行附近，下車還刻意東張西望、避開監視器角度，隨即掏出一把改造長槍，約於10時許朝茶行門面與外牆連續射擊20多槍。有目擊民眾指出，少年開槍時第一個彈匣卡彈，不過他冷靜更換第二個彈匣，待清空子彈才走到路口轉角離開，警方也在現場找到槍擊後留下的兩個彈匣。

少年事發後到離案發地點9公里外的南屯區警四分局投案，相當淡定走進警局，向警方供稱是2個多月前與茶行員工酒後起衝突，聽聞對方嗆聲自聲自稱是「太平茶行的」才會去開槍洩憤，至於犯案的槍枝是「已故友人」留下來的，警方進一步詢問在哪裡喝酒、與誰發生糾紛等，少年都沉默不語，對於他真正動機與槍枝來源仍疑點重重，警方持續深入釐清。

台中地院指出，少年5日晚間經台中市警局太平分局移送本院，法官訊問後認少年涉有違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，其行為危害社會秩序，應對少年進行身心評估及行為觀察，並提供鑑別報告，於斟酌少年家庭生活狀況後，認責付顯不適當，依少年事件處理法第26條第2款規定裁定「收容」，並於今（6日）凌晨護送少年至台中少年觀護所收容。

