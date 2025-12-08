只差2分! 維斯塔潘5連霸夢碎 新科F1世界冠軍「諾里斯」

麥拉崙車隊車手諾里斯，奪下生涯首座世界冠軍。（圖／達志影像美聯社）

F1賽季最終站阿布達比站，沒有上演紅牛車迷期待的「大逆轉」。麥拉崙車隊的英國車手「諾里斯」，雖然只拿下分站第3，但他在車手榜上，依舊以2分的差距勝出，成為F1史上第35位冠軍車手。至於挑戰5連霸的紅牛車手「維斯塔潘」，儘管衛冕夢碎，但最後幾場的急起直追，還是贏得尊敬。

麥拉崙車隊車手諾里斯，奪下生涯首座世界冠軍。（圖／達志影像美聯社）

麥拉崙車隊英國車手諾里斯在F1賽季最終站阿布達比站奪得第3名，以微小2分差距贏得冠軍，成為F1史上第35位冠軍車手。這位26歲的賽車好手終結了紅牛車手維斯塔潘的5連霸美夢，儘管維斯塔潘在最終站拿下分站冠軍，仍無法逆轉積分劣勢。諾里斯自6歲起就夢想成為世界冠軍，如今終於實現夢想，為2023年差距最小的F1賽季畫下完美句點。

阿布達比站的比賽中，諾里斯雖然只獲得分站第3名，但這已足夠他確保總冠軍寶座。比賽結束後，諾里斯透過無線電激動地表示自己快要哭出來了，並感謝所有麥拉崙隊友和父母的支持。諾里斯2019年加入麥拉崙F1車隊，以穩定、冷靜的駕駛節奏聞名，如今成為2008年以來首位為麥拉崙贏得世界冠軍的車手。

比賽過程中，諾里斯的澳洲隊友皮亞斯特里在第一圈就超越了他，最終獲得第二名，也成為奪冠的有力人選之一。而維斯塔潘的日本隊友角田裕毅在比賽中曾試圖用變線攔截諾里斯超車，甚至將諾里斯逼到緩衝區，最終被國際汽車聯合會（FIA）判罰加5秒，使紅牛車隊可謂賠了冠軍又折兵。

諾里斯在賽後充滿感動地分享，他在6歲時就在電視上看到世界冠軍，並夢想自己有朝一日也能達成這個目標，如今終於實現了夢想，他形容這感覺「太瘋狂了」。他還表示這是他永遠不會忘記的時刻，情緒激動到淚水奪眶而出，忍不住哽咽。諾里斯的冠軍成就為近年來差距最小的F1賽季劃下句點。雖然挑戰5連霸的維斯塔潘衛冕夢碎，但他在最後幾場比賽的急起直追，仍然贏得了車迷的尊敬。這場精彩的冠軍爭奪戰將成為F1歷史上難忘的一頁。

