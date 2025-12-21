只差3步！目擊者「與張文對眼」險遭砍：想到那秒會哭

北捷隨機攻擊案釀成4死11傷慘劇，一名在南西誠品百貨目睹張文砍人的男子，在社群平台還原當時的驚險過程，「我看到他左手拿著大砍刀，兩眼對視到，直接朝我衝了過來砍」，所幸他即時閃避。

一名在南西誠品百貨目睹張文砍人的男子描述當晚狀況。（資料照／中天新聞）

原PO在Threads發文指出，事發當下跟女友在挑戒指，突然間大批人群衝來高喊「有人拿刀」，隨後看到一個穿全黑的人走上來，「我以為是客人，直到我看到他左手拿著大砍刀，兩眼對視到，直接朝我衝了過來砍，當下沒想很多右手死死護住女友，把她往後推，跟歹徒對峙那一秒後跑過來，距離三步沒砍到我閃掉，馬上回頭跑、死命跑。」

原PO心有餘悸表示，「跑到另一側時，跟我們一起跑的女生跌倒，女友馬上去扶她。這時候歹徒跑去追另外一個女生，才發現沒追來，但馬上聽到那個女生用最恐懼的聲音大叫，臉被砍了一刀。後來他繞了一圈，砍了另外一名男生直接倒地，假如我沒閃掉，地上那一攤是我的了……。」

原PO透露，自己目前狀態微PTSD創傷後壓力症候群，看到全黑的人或跑過來的人會害怕、手不自覺顫抖，「想到昨天與歹徒對峙那一秒鐘會哭出來」，也因此決定買防身用品放在身上。

網友紛紛留言安慰他，「你們都很棒，在最危險的當下，還能保護其他人 被保護的女生有發文謝謝你們呦！」、「你很勇敢，保護了自己心愛的人，卻遇到了壞人……。好好康復，祝你趕快好起來，善良不應該被這樣對待！ 媽祖保佑你」、「嘿兄弟，你是個真男人，我要用男人最高等級的稱讚，真的算你厲害」、「你很棒，女友也很棒，請一定要好好照顧自己，心理的傷比肉體的更需要呵護，千萬不要不好意思尋求幫助，已經生死交關走過來了，大家都要好好的，拜託了」。

