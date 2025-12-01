只差515票！宏都拉斯親台總統候選人選情膠著

宏都拉斯總統大選計票結果尚未出爐，兩位領先候選人票數相差極少。路透社



中美洲國家宏都拉斯週日（11/30）舉行總統大選，開票持續至週一仍未完成。最新數據顯示，兩位均宣稱會和台灣復交的總統候選人票數僅差距515票。外媒報導指出，若宏都拉斯新總統決定和中國斷交、與台灣復交，將是北京的一大外交挫敗。

路透社報導，右翼國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）和中間偏右自由黨（Liberal Party）的納斯拉亞（Salvador Nasralla）目前得票率均不到40%，阿斯夫拉僅領先納斯拉亞515票。執政黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada）的得票率則僅有約19%，遠遠落後兩人。

由於目前官方選委會網站出現當機，選情陷入膠著。納斯拉亞自行在X平台上宣稱，他的得票率將達到44.6%。他在發文中寫著：「我們不是自行宣布勝選，只是先預告選委會接下來幾小時內會出現的數字。」

國家黨則是批評納斯拉亞不應自行公布數字。

國家選委會主席霍爾（Ana Paola Hall）在社群媒體發文表示，由於出現技術問題，希望各界耐心等待最終計票結果。即將卸任的總統卡斯楚（Xiomara Castro）則在X平台轉發她的丈夫、前總統賽拉亞（Manuel Zelaya）的訊息，呼籲在「等待最終計票結果，100%的總統選票全部統計完畢前」，大家應保持警覺。

現年67歲的阿斯夫拉為宏都拉斯首都德古西加巴（Tegucigalpa）前市長。他所屬的國家黨選前獲得川普支持。川普上週五宣布特赦同屬國家黨的前宏都拉斯總統葉南德茲，還說如果阿斯拉夫輸掉大選，美國不會再提供金援給宏都拉斯。

值得一提的是，阿斯夫拉和得票率居次的納斯拉亞均在競選期間表示，若勝選會和台灣恢復邦交。

路透社在報導中指出，若阿斯夫拉或納斯拉亞當選並恢復與台灣之間的邦交關係，將是北京過去數十年來在中美洲地區的最大外交挫敗。

今年宏都拉斯總統大選共有5人參選。選舉僅會舉行單輪投票，由得票率最高者獲勝。

