只想去台積竹科廠！ 頂大哥連拒6邀約後悔了：地點越來越遠

該名網友在Dcard論壇發文分享自己的求職經歷，表示自己有成大電機系碩士學歷，畢業後自己原本只鎖定竹科職缺，雖然陸續收到台積電設備工程師的面試邀約，但因工作地點不是在竹科，期待之後能遇到更好的地點和職位，因此拒絕了。沒想到，接下來收到的5封邀約仍然全都是設備工程師，而且地點離自己的理想目標越換越遠，從嘉義廠、南科廠一路到高雄廠，因此他再度拒絕了。沒想到，之後整整等了一個月，都沒有再收到任何面試邀約，他嘗試更新履歷增加機會，結果收到的第6封邀約仍然是設備工程師，他坦言自己不會再堅持，也感嘆早知道就該一開始就去面試。

▼原PO表示自己原本只想到台積電竹科廠工作，沒想到接連六封的面試邀約工作地點越來越遠，無奈之下也只能接受現實。（示意圖／東森新聞資料照）

此案例吸引不少網友留言討論，有網友勸原PO看開，認為一開始就要進台積電竹科廠並不容易：「不是你不夠優秀，是更優秀的人太多，排序後你剛好落在這區間，要跳到其他職缺機率本來就小」、「別說竹科了，就算你錄取竹科，過沒多久也會被調去高雄或嘉義，新廠一定會跟老廠要人，你最菜就被先扔」、「現在這麼冷（市場不景氣），有面試邀約就偷笑，別挑了」、「珍惜邀約吧，我現在連台積設備都沒收到」、「拿一樣薪水，在高雄生活還比較舒服」。

▼有些網友勸原PO寬心，剛出社會的新人能收到面試邀約要珍惜，況且薪水若相同，在南部地區生活或許還比較寬裕。（示意圖／取自Pexels）

還有些網友感嘆，原PO這麼好的學歷，實際工作後卻似乎無用武之地：「頂大電資也要來投設備、修設備，那之前讀的專業根本用不到」、「成大電機去做蝕刻設備太可惜」、「成大電機甲沒有製程或整合喔 今年好慘」、「誇張，電機連製程都沒有？台積現在怎麼了？真的像黃仁勳說的，只剩需要修機器、鎖螺絲的人？」

（封面圖／東森新聞資料照）

