只想宅家追劇？MyVideo春節送188元看片紅包 付費新片「無痛解鎖」

新年只想宅在家看片追劇？台灣大哥大旗下影音平台MyVideo鎖定春節宅家娛樂需求，推出官網限定「新春紅包」優惠，2月11日至2月28日到MyVideo官網申辦指定方案，最高現領188元看片金，立即「無痛解鎖」《一戰再戰》及《唐頓莊園：盛世終章》等強檔付費新片，限時申辦立即領，人人有獎。

MyVideo春節期間集結多元人氣片單與新片，包括韓影話題作《全知讀者視角》及懸疑台劇《那些你不知道的我》等。（圖／台灣大哥大提供）

電影館方面，MyVideo集結驚悚、奇幻、經典與愛情鉅作，包括台灣恐怖話題作《山忌 黃衣小飛俠》，描寫登山社好友誤入迷途、陷入詭異循環，神秘黃衣身影在濃霧中逼近；話題韓國奇幻鉅作《全知讀者視角》，刻畫平凡上班族成為末日小說唯一讀者、試圖改寫結局；英劇迷必收最終章《唐頓莊園：盛世終章》，在時代變革中為克勞利家族畫下告別句點。此外，片單亦收錄劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》、《暴蜂尼亞》及《凌晨兩點的惡魔》等，滿足動漫與動作片影迷期待。

戲劇館橫跨多國影集、題材多元。2月9日起台灣全網首播《朴河京旅行記》李奈映、《正年》鄭恩彩、《絕世網紅》李清娥主演的最新韓國懸疑律政劇《榮耀：她們的法庭》，故事以三位女性律師為主軸，聚焦在法庭內外為受害者正面迎擊的故事。台劇《那些你不知道的我》以AI與社群輿論為背景，描寫偶像捲入命案疑雲、警探抽絲剝繭追查真相；《何百芮的地獄戀曲》由郭書瑤主演，刻畫OL在情感與職場挫敗中重建人生。改編日本漫畫的偶像陸劇《開畫！少女漫》、好評口碑的慢活哲學日劇《幸福就是吃飯睡覺等待》。英劇完整上架BBC經典《新世紀福爾摩斯》第一至第四季，另收錄台劇《人浮於愛》、《監所男子囚生記》及陸劇《大生意人》等內容。

動漫館主打話題新番與高人氣續作，《葬送的芙莉蓮》第二季登場，延續芙莉蓮的冒險旅程，回望生命、時間與情感的重量，在奇幻世界中引領觀眾思索人生意義；破圈神作《我推的孩子》全新一季回歸，以「謊言即是武器」為核心，揭露演藝圈光鮮背後的黑暗現實；《判處勇者刑》顛覆傳統勇者想像，描寫重罪犯被迫成為勇者的荒謬冒險；另有《咒術迴戰 死滅迴游 前篇》等強檔作品。

鎖定春節宅家娛樂需求，推出MyVideo官網限定「新春紅包」優惠，最高現領188元看片金。（圖／台灣大哥大提供）

《陽光》票房高速前進！台灣大哥大共同投資出品電影《陽光女子合唱團》已在2月6日正式突破4.3億，成為睽違15年躍升「台片影史票房TOP 3」的現象級作品，更蟬聯多日馬來西亞「單日票房冠軍」，寫下台片影史新里程，也讓台灣大成為台灣首家從投資、開發到行銷全程串聯、成功推動破4.3億票房作品的電信業者。延續觀影後的「淚腺餘溫」，台灣大旗下影音平台MyVideo上架《陽光女子合唱團》韓國原著電影《美麗的聲音》，帶動原著電影衝上MyVideo電影榜前三，讓感動從大銀幕一路延伸到隨身螢幕。此外，台灣大共同投資出品電影《幸福之路》目前已上映，話題新作《功夫》將於2月13日接力登場，持續以多元內容延續觀影感動。

台灣大哥大共同投資出品電影《陽光女子合唱團》正式突破4.3億。（圖／台灣大哥大提供）

配合年節假期，台灣大哥大宣布彈性調整部分帳單繳款期限。原帳單繳款截止日為2月25日與2月27日者，順延至3月2日；原截止日為2月28日者，順延至3月4日；原截止日為3月2日與3月4日者，順延至3月5日，讓用戶在年節期間享有更充裕的繳費時間。用戶無須持紙本帳單，即可透過myfone門市、台灣大哥大APP、公司官網、手機直撥579，或至超商多媒體機台列印繳款條碼補單或以手機顯示「超商繳款條碼」進行繳款。

配合年節假期，台灣大哥大宣布彈性調整部分帳單繳款期限、myfone門市服務時間。（圖／台灣大哥大提供）

此外，亞洲指標性人工智慧博覽會AI EXPO Taiwan邁入第五屆，將於2026年3月25日（三）至 3月27日（五）在台北圓山花博爭艷館登場；AI EXPO Taiwan也推出與AI協作共創的年度主題曲《Starting Now》。這首歌曲以 "Five years of steps in one great endeavor"（五年的一大步）破題，歌詞融入了「神經核心 (Neural core)」、「數據流 (Data stream)」等AI意象，象徵著人類與科技並肩前行，將未知轉化為可見未來的歷程，MV已於YouTube 頻道正式上線，透過充滿未來感的旋律，獻給所有在AI領域奮鬥的先行者 。

AI EXPO Taiwan邁入第五屆，推出與AI協作共創的年度主題曲《Starting Now》。（圖／AI EXPO Taiwan提供）

