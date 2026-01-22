只想找到媽媽！兒燒光存款心碎尋母 吊車大王鼻酸再援花蓮

花蓮光復鄉馬太鞍溪去年9月發生溢流事故，造成19人罹難、5人失聯。其中，住在佛祖街的71歲張姓婦人遭洪水沖走，至今仍未尋獲遺體，家屬多方求助未果。「吊車大王」得知消息後一陣鼻酸，決定前往花蓮支援。

張婦的兒子莊先生表示，當天他與母親在家中時牆壁突然倒塌，冰箱撞擊臉部導致他一度失去意識，回神後原本緊握的母親已不見蹤影。災後，莊先生向村長與花蓮縣府尋求協助，卻遲遲等不到政府、機具支援，讓家屬倍感無助。

莊先生最後決定自掏腰包租來2台怪手，進駐重災區開挖，兩個多月就燒掉近200萬，存款幾乎都已經花光，他悲痛表示「我只想找到媽媽」，這句話讓「吊車大王」胡漢龑聽了相當鼻酸，最後決定派遣女婿率隊攜帶大型機械前往花蓮支援。

胡漢龑表示，「再度出擊花蓮光復鄉！」（翻攝自臉書／啟德機械起重工程-股公司）

胡漢龑20日透過Instagram發文表示，「再度出擊花蓮光復鄉！」他表示，昨天晚上從新聞中看到花蓮莊先生的案件，讓他真的於心不忍，經過一整夜的思考，最後決定再度連夜出發前往花蓮光復鄉支援。胡漢龑最後喊話，「希望所有好朋友們還有重機械界能夠一起出一份力，讓尚未找到的大體可以盡快挖出來，希望那些罹難者可以早日入土為安。」

貼文曝光後，網友也紛紛湧入留言區加油打氣，「台灣有你，真好，每次台灣的災難，都有你們的身影，感恩」、「感謝董事長，祝福您闔家平安，事業順心！願救援任務圓滿達成」、「胡董將心比心的善舉讓人感動，尊敬您！」、「胡董太讓人敬佩了，人間活菩薩」、「感謝胡董對社會的無私奉獻」、「一起集願祈禱花蓮莊先生能早日找到他的媽媽，啟德加油」。

