只想看片，她卻進來了？中國私人影院「陪侍服務」曝光！比你想的還敢玩

大陸中心／綜合報導

看電影是假，找陪玩是真？中國多地私人影院被曝有償陪侍。（示意圖／翻攝畫面）

推開一扇厚重的房門，原本應是享受電影聲光效果的私密空間，如今卻蒙上了一層灰暗的陰影。近日，「中國多地私人影院被曝提供有償陪侍服務」的消息席捲網路，從西安、成都到三亞，這些主打影音娛樂的場所，竟淪為非法色情服務的掩體。這不僅是一場視聽產業的崩壞，更是道德與法治在繁華商圈邊緣的集體失守，讓單純想看電影的旅客，在這些陰暗角落裡迷失了方向。

【只想看電影，卻被請出門】

根據陸媒《荔枝新聞》派出神祕訪客實地探訪發現，在部分私人影院，「單純觀影」反而不受歡迎。不少業者明示或暗示，若不加購陪侍或過夜套餐，便無法消費，甚至直接要求離場。原本的電影空間，逐漸淪為另類住宿與交易場域。

廣告 廣告

【走味的電影夢：不點「陪侍」竟被逐客】

在西安熱鬧的小寨商圈，私人影院本應是年輕人的休閒首選。然而，當祕訪者踏入標榜網路高銷量的「築夢私人影院」時，映入眼簾的不是爆米花，而是穿著暴露的女性在走廊穿梭。在這裡，單純的觀影成了一種「奢侈」，店家明確拒絕低價套餐，甚至強硬表示：如果不點選人民幣299元起（約新台幣1300元）的「女孩陪侍」，就請立即離開。電影院不再放映故事，而是公然標價靈魂。

【監管失靈的避風港：免登記過夜與「擦邊」遊戲】

隨著深入調查，成都與三亞的私人影院更呈現出另一種亂象。成都太古里附近的影院，無需身分證件即可隨意過夜，完全避開了旅館業的嚴格監管；而在三亞，某些影院則透過社交軟體發送極度露骨的「報價單」，將非法服務包裝成所謂的「互動遊戲」。這些場所就像是法外之地，房號變更、換地經營，利用層層偽裝躲避追查，讓原本放鬆的休閒空間變成了藏污納垢的溫床。

西安、成都、三亞等地警方陸續發布通報。（圖／翻攝自微博）

【曝光後才動作，警方介入引質疑】

事件曝光後，12月21日，西安、成都、三亞等地警方陸續發布通報，表示相關經營者已被刑拘，涉案陪侍人員遭行政處罰。然而，不少民眾質疑，問題存在多年，為何總要等媒體揭露後才雷厲風行。

【網友怒問：監管去哪了？】

消息在網路發酵後，引來大量批評聲浪。有網友直言，類似陪侍現象早已存在於各類娛樂場所，「不是不知道，而是不想管」。也有人質疑，是否涉及地方保護或利益交換，才讓亂象長期存在。

更多三立新聞網報導

比馬桶髒2.5萬倍！中國酒店客房最髒的7樣東西曝光 網崩潰：我張口就來

戰後越南如何恢復人口？女性含淚揭露：這個方法真狠

「岔開腿坐」突然火了！網傳這才是最健康坐姿 專家告訴你真相

張文案釀4死11傷震撼全台！回顧台灣歷年「隨機殺人案」判決結果

