只想睡個好覺觸法！苗栗女網購國外「褪黑激素」拘役40天
〔記者彭健禮／苗栗報導〕現代人生活壓力大，不少人有睡眠困擾，近年國外興起吃「褪黑激素」幫助睡眠。不過，「褪黑激素」在國內屬醫師處方用藥之管理藥品，苗栗縣一名林姓女子於網路自國外購入10瓶，吃上輸入禁藥罪，法官考量她為過失犯，判處拘役40天，得易科罰金。
林女於2022年12月12日，透過Puritan's Pride網站訂購「Puritan's Pride MELATONIN(褪黑激素) 10MG」商品10瓶，被財政部關務署台北關查獲，被依法送辦。
因「melatonin(褪黑激素)」之產品，在國內屬醫師處方用藥之管理藥品，須經行政院衛生福利部查驗登記，核准發給藥品許可證後，始得輸入。林女被苗栗地方檢察署依違反藥事法罪嫌起訴並聲請簡易判決處刑。
法官審酌林女犯後坦承之態度，兼衡其疏未注意而觸法，認其過失犯藥事法第82條第1項之輸入禁藥罪，處拘役40日，如易科罰金，以1000元折算1日。全案可上訴。
衛生福利部宣導，Melatonin(褪黑激素)為腦部松果體所分泌的荷爾蒙，於人體之天然含量極低，melatonin具有藥理活性，目前缺乏長期使用之安全性資料。國內目前並無任何合法取得藥品許可證之melatonin產品，並呼籲國人勿擅自從國外購買攜入。
