只想過境美國 賴外交忘了邦誼

賴清德8月有機會趁前往中南美友邦之際過境美國，據傳遭川普親自擋下，理由是擔心破壞他與習近平的私人情誼，進而影響美中談判進度。這是前所未見的警訊，然而外交部長林佳龍近日卻表示，他對賴總統過境美國「有信心」、「任何時機都是好時機」。如果他的說法代表民進黨的普遍心態，顯然是過於輕忽美中角力對台美互動及兩岸關係的潛在衝擊，更證明行政團隊只在乎檯面上的過境禮遇，而不是真心深耕與邦交國的外交關係。這對至今仍堅定支持中華民國的友邦來說，情何以堪！

與民進黨交好、熟悉台美中關係的美國學者葛來儀近日也提到，台灣正積極尋求賴總統年底前過境美國。這番話被解讀是她協助台灣向美方傳遞訊號，卻也揭露國安高層對賴總統遲遲未能踏上美國本土的高度焦慮。

賴總統去年雖過境美國，卻不是本土，更不是指標性城市，因此他今年8月寧願取消出訪、放棄經營更重要的邦交關係，也不甘心再次受辱。很顯然，賴清德關心的是自己能否過境美國重要城市，避免被國內做文章。然而，身為元首更該關心如何頂住中共壓力以鞏固邦誼才是正道。若今年底前無法成行，不僅會讓國人對賴政府外交能力產生負面觀感，更將導致其「抗中保台」的底氣潰散。韓國「川習會」並未談到台灣，但不能保證明年就可躲過，屆時更難扭轉台灣任強權宰割的劣勢。

民進黨向來將台美及兩岸完全切割，以為緊抱美國就可無視中共的存在。這是民進黨傳統思維的弊病，試圖以自己對國際情勢的偏執觀點強加於國家利益之上，一旦受挫從不檢討，除了習慣性地批評中共，更膝射式地抹紅在野黨，卻從未、也不敢質疑美國。殊不知，正因為民進黨對華府唯命是從，自願把台灣當成美國圍堵中共的馬前卒，反而錯過改善兩岸關係、穩定台海現狀的機會。

面對美中競爭，各國無不謹慎小心，深怕被兩隻大象踩傷。全世界卻只有台灣的民進黨，心心念念希望兩強權交惡，冀望漁翁得利。現在，賴清德恐怕只能含淚吞苦果了。尤其美國政治風向的轉變明顯，雖然國會仍支持台灣，但挺台力道遠不如前，賴政府豈能漠視此等走向。

外交工作沒有捷徑，唯有審時度勢、不急功近利，才能水到渠成。面對瞬息萬變的國際情勢，賴清德應務實以對，更不該把自身的意識形態當成向外拓展的唯一標準，因為同溫層取暖永遠只是自我感覺的心靈慰藉，終將無法突破現實的考驗。（作者為國家政策研究基金會副研究員）