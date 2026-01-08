只想選舉不想施政 賴清德才真正「浪費時間」
賴清德總統元旦談話批評在野黨發動對他的彈劾是在「浪費時間」，並質疑在野黨不做正事，至今不審查國防特別預算和中央政府總預算。民進黨規劃透過「行政團隊視察、協同地方作戰、民調數據發布三軸線」，下鄉宣講訴諸民眾。賴清德批評在野黨「浪費時間」，實則真正浪費時間的正是賴清德執政團隊。
就在賴清德發表元旦談話前幾天，行政院才通過《兩岸人民關係條例》修正草案，將所有為涉密的基層公務員和立委赴陸都納入管制，必須要經過許可；行政院也通過《社會秩序維護法》修正草案，對於散布仇恨性言論、恐怖主義或消滅中華民國主權等主張，將處3日以下拘役或3萬元以下罰鍰，透過網路散布則可要求網路相關業者限制甚至中止服務。
這兩個修正草案，一個有過度限制公務員遷徙自由的問題，一個有侵害言論自由的問題，以目前立法院結構，根本不可能通過，只是增加抗中保台的柴火，讓朝野多一個話題吵架而已。行政院不幹其他的事，盡是挑戰不可能的任務，這不是浪費時間是什麼？
再以近日引發討論的綠委林宜瑾提案將《兩岸人民關係條例》改為《台灣與中華人民共和國關係條例》，並刪除「國家統一前」字眼。也同樣是訴諸基本教義派，希望引發藍綠對立，結果國民黨揚言不做「煞車皮」、不擋法案，林宜瑾就悄悄撤案。這不是浪費時間是什麼？
賴清德在元旦談話中還講到，願意在《憲法增修條文》及113年憲判字第9號所揭示的合憲方式下，赴立法院進行國情報告。但113年憲判字第9號就是如今憲政衝突的根源，憲法法庭將立法院通過的國會改革相關法案幾乎全部判定為違憲，在野黨才以修改《憲法訴訟法》反制，又怎可能接受「該判決揭示的合憲方式」？
總統赴立院進行國情報告從來沒有先例，朝野對進行方式各有堅持，在野黨要的必然是比照閣揆的質詢一問一答，把總統當成立法院監督的對象；而賴清德要的最好是像美國總統那樣，到國會發表演說後轉頭就走，國會議員還要起立鼓掌，再不濟也要像以前李登輝去國大那樣，立委可以隨便問，綜合答覆時總統只講自己想要講的。
朝野對國情報告的想法南轅北轍，根本不可能有交集，國情報告完全是個假議題，賴清德卻一講再講，不也是浪費時間。更何況，在野黨現在已經講到彈劾時「得由立法院邀請被彈劾人列席說明」，賴清德還在做國情報告的夢。
更不要說去年7、8月的兩次大罷免，前後搞了1年多的時間，那才真浪費時間，不僅讓賴清德面子掃地、民調下滑，更讓賴政府施政一事無成。而大罷免失敗、被最新民意打了一巴掌之後，賴清德不僅沒有吸取教訓，反而變本加厲，行政院在沒有憲法法庭「暫時處分」背書的情況下，逕自決定不依法編列軍警消提升待遇相關的預算，才導致總預算卡關至今。
賴清德、卓榮泰都當過立委，不會不知道立法院審查預算需要至少3個月左右的時間，賴清德前幾個月都悶不吭聲，如今卻突然關心起總預算，只是為了選舉找相罵本而已。
今年的總預算至今無法付委，的確是破天荒，但賴政府若真的關心總預算，應該是要從源頭解決朝野僵局，至少挑出真正急迫的預算（如政院一再提及的T-Pass），讓立法院依《預算法》的補救辦法先行放行。但賴政府卻不思此圖，只想到下鄉宣講，任由總預算的僵局延續，其實正是浪費自己樹立政績的時間。
軍購特別預算也是一樣，美方公布的軍購規模只有3000多億，而行政院要的特別預算卻是1.25兆，這麼大的落差，在野黨怎麼可能會通過。即便是美方，也不會將所有的問題都歸咎於在野黨。
賴政府不關心政績、不擔心軍購，腦袋中只有選舉，天天想著攻擊在野黨、凝聚基本盤，如今的下鄉三部曲，又重回到大罷免的邏輯。藉著升高藍綠的對抗，賴清德同時可以壓制黨內的不同勢力，讓自己不至於跛腳，但若沒有實打實的政績，即便民進黨在年底的選舉僥倖小勝，賴清德的民調也難以回升。只是賴清德偏執的性格，讓他注定難有這樣眼界和格局，只是一次又一次的製造朝野之間的衝突和矛盾，浪費的不僅僅是他自己和執政團隊的時間，更是台灣的競爭力和整體的國力。
【作者 單厚之／媒體工作者】
其他人也在看
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 468
是否特赦陳水扁？法務部長這樣說！
[NOWnews今日新聞]目前「保外就醫」的前總統陳水扁於網路新節目《總統鏡來講》臨時喊卡，他事後爆料，是因為「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。針對特赦議題再起，總統賴清德今（8）日...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 90
2026選戰亮紅燈！郭正亮直指國民黨「這2地」非常麻煩
前立委郭正亮針對2026年地方選舉情勢提出警告，指出國民黨必須正視目前選舉氛圍。他在節目中透露，宜蘭縣長選戰民調顯示情勢「非常麻煩」，呼籲藍白陣營盡快整合。同時，他也點名嘉義市綠營立委王美惠實力超強，即便藍白合作也不容易勝選。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 8
飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭
飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 21
台南高雄下周初選 醫：「這2綠委」勝出
[NOWnews今日新聞]備戰2026年九合一選舉，台南市長黃偉哲與高雄市長陳其邁明年都將卸任，民進黨要力保台南市與高雄市南二都的執政，黨內角逐接棒者眾，民進黨預計下周進行初選民調。精神科名醫沈政男預...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 57
2部長被列台獨頑固份子 賴清德開嗆了！
[NOWnews今日新聞]中國國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並將高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」。對此，總統賴清德今（8）日受訪時表示，希望中國的領導人能清楚了...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 118
委國「隱藏版大咖」逃不過！美警告內政部長「聽話」 否則變成下個目標
根據路透獨家報導，三位知情人士透露，川普政府警告委內瑞拉「隱藏版大咖」、強硬派的內政部長卡貝略（Diosdado Cabello），稱要是他不協助臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）滿足美國要求，並在馬杜洛被推翻後協助維持秩序，他很可能就會是美國下一個鎖定的頭號目標。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 16
馬杜洛：活在童話故事裡
川普活捉馬杜洛，臺灣許多反戰人士罵美帝殖民、侵犯主權。彷彿穿越劇夢迴大清，猶記昨夜夢魂中，依稀仍是上世紀，聯合水果公司還在猙獰剝削拉美農工，罷工就出動美軍鎮壓。反戰人士猶如浦島太郎，百年後龍宮歸來，不知人間今夕何夕。思想坦克Voicettank ・ 1 天前 ・ 169
委內瑞拉記者問是否助馬杜洛？中國拐彎回
[NOWnews今日新聞]美軍3日逮捕中國在中南美的盟友、委內瑞拉總統馬杜羅夫婦，因其涉串謀涉毒恐怖主義、串謀古柯鹼走私、持有機槍和毀滅等多項罪名。中國是否採取行動備受關注，今（8日）中國外交部記者會...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 73
37歲美女遭ICE官員槍擊身亡！國土安全部稱「暴徒衝撞」掀群眾示威
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導根據外電報導，美國時間7日於美國明尼蘇達州，一名女子遭執行勤務中的美國移民暨海關執法局（ICE）官員擊斃。美國國土安全...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 6
國際熱議》中國宣示寸步不讓，美軍就活逮委內瑞拉總統，是存心下馬威或巧合？
去年12月份，美國發布最新國家安全戰略報告書，不到一周後，中國也發布了對拉丁美洲和加勒比海區域的政策文件，雖然外界關注不多，但中國政策文件寫道：「中國始終同包括拉美和加勒比在內的全球南方同呼吸、共命運。」這是中國近十年來，首次對該地區發布政策文件。但文件發佈還不到一個月，美軍就活捉委內瑞拉總統，這是下馬威嗎？點擊此處，VVIP獨享完整內容全球政經局勢、投......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 77
說錯話罰100萬？藍營甲動擋國安法修正案排審
上個月18日行政院通過國安法等修法草案，明定任何人不得以文字、圖畫等方法，公開鼓吹武統言論，違者最高處新台幣100萬元罰鍰。法案立法院內政委員會今（7日）將排審，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，期盼與在野黨良性溝通，不過國民黨方面已經發出甲動阻擋。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 46
美發布＂中共犯台代價＂ 恐傷亡10萬共軍、引爆軍變
政治中心／綜合報導美國總統川普下令特種部隊對委內瑞拉展開突襲，不過外界也好奇，委內瑞拉砸下重金部屬的中國製雷達，似乎形同虛設，中國外交部召開例行記者會，被日本媒體追問有何評價，發言人林劍瞬間尷尬，再度問A答B，而近期美國"馬歇爾基金會"，也發布最新報告，分析中共若犯台，將會付出四大面向代價。委內瑞拉向中國購買防禦體系卻沒發揮作用 中國外交部發言人林劍被日媒問到此事當場表現不悅（圖／翻攝畫面）美國襲擊委內瑞拉，只花三小時就完成空襲和突襲任務，委國耗費巨資向中國買的防禦體系，全面崩潰，日媒趁著中國外交部召開記者會，直球追問，到底怎麼回事？中國外交部發言人林劍：「（這些裝備在最近美國的攻擊中，似乎沒有發揮什麼實際作用，請問您對此事的看法 謝謝）中方堅定支持拉美和加勒比和平區地位，反對在國際關係中，使用或威脅使用武力。」美國智庫馬歇爾基金會發布＂中國攻台代價＂ 將有四面向衝擊（圖／民視新聞）像是被戳中痛處，中國外交部發言人，一秒變臉，使出慣用的問A答B，反對武力侵犯，這話一出顯得格外諷刺，畢竟中國上個月底才無預警對台軍演，外界也聯想，中國會不會仿效美國，出兵台灣？現在美國智庫德國馬歇爾基金會，發布最新報告，點出中國攻台四代價，除了經濟衝擊，軍事方面，一旦全面戰爭，將有10萬以上共軍傷亡，另外社會也將因交通封鎖斷糧、出現大量難民，國際層面，美國也可能召回大使，而中國軍事行動失敗後，國際上更可能出現部分國家，承認台灣為獨立國家。淡江大學戰略所副教授林穎佑：「如果這一場戰爭，必須會耗掉更多的時間，甚至是這場戰爭，是不是也會有可能，讓周邊的國家，必須要去面對或介入，這一些都會去影響到北京，他決定是否要開戰，這份報告其實最重要的，倒不是說警告中國，而是要提醒中國周邊的國家，但是中共並不是說什麼像，完全的無敵啊，或者是勢不可擋，還是有一些隱憂存在。」不只美國智庫發布預警，前美國國防部官員胡振東也透露，五角大廈秘辛，坦言美軍作戰藍圖裡，沒烏克蘭但早有台灣，他更直言，美軍突襲委內瑞拉，是習近平的惡夢，因為他該擔心的不是飛彈，而是身邊人可能變成內應。立委（民）王定宇vs.前美國國防部官員 胡振東：「美國要做這個事以前，第二個人已經選好了，第二個人已經聯絡好了，（所以如果中國犯蠢），（做了錯誤的決定），（習近平應該左右看看），（你的第二個人是誰）。」前美國國防部官員胡振東直言 美國突襲委內瑞拉是習近平的惡夢（圖／民視新聞）川普出手發動閃電戰，間接讓中台關係，再度引發關注。原文出處：美發「中共犯台代價」 恐傷亡10萬共軍、引爆軍變 更多民視新聞報導美國逮捕馬杜洛 外交部盼委內瑞拉順利過渡到民主政體美軍突襲委內瑞拉擒馬杜羅！副總統火速宣誓接任 全國進入緊急狀態「美抓捕馬杜洛」能源股大漲 專家：川普欲斷中在南美布局民視影音 ・ 1 天前 ・ 134
美軍空襲委國新畫面曝光 聯合國人權辦質疑違法
美軍空襲委國新畫面曝光 聯合國人權辦質疑違法EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 34
「雙柯會」暗藏玄機？前扁辦主任揭關鍵
[NOWnews今日新聞]新的一年才剛開工，民眾黨前主席柯文哲即現身立法院，主動拜會朝野黨團，並親赴民進黨立法院黨團總召柯建銘的個人辦公室短暫會面。外界關注，這場被稱為「雙柯會」的互動，是否為陷入政治...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 15
【重磅快評】賴清德複製團結10講？忘了王世堅說國事如麻
中央政府總預算案卡關，傳綠營規畫「行政團隊視察、協同地方作戰、民調數據發布」三軸線訴諸民意，總統賴清德和行政院長卓榮泰都...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
(影)《矢板明夫Newtalk》馬杜洛只是中國小跟班？ 習近平「獨裁班底」藏在這些國家…
[Newtalk新聞] 美國總統川普派出三角洲部隊突襲，以F-35鋪排整體的攻勢，強勢「生擒」委國獨裁者馬杜洛，但抓了一個，恐怕不會就此帶來和平，退役飛官「鷹爸」徐柏岳在網路節目《矢板明夫Newtalk》中指出，中國大陸長期針對中亞、非洲以及中東地區，設有各種所謂的「高級班」，讓當地的皇親國戚或權力核心人士前往受訓，內容涵蓋如何進行獨裁統治、經濟與言論控制，講白一點，就是「一條龍式的貪汙運作」。 北京的對於以色列屯墾區的野心，最早可以回溯到20多年前，徐柏岳回憶，2001年自己剛從神學院畢業後，前往耶路撒冷的華人教會服務，接觸到的對象多是來自中國的黑工，包括溫州、安徽等地的大量移民。他指出，當時屯墾區以建築工人為主，包含砌磚、泥作、鋪瓷磚與水電等各類師傅，負責當地工程。 徐柏岳指出，這些屯墾區原本位於當時的佔領區，興建完成的公寓在撤離後，轉而成為所謂的巴勒斯坦社區。另一方面，在特拉維夫一帶，則聚集了超過兩萬名來自中國大陸的黑工與移工，平日一到六都在工地工作，星期天才有時間聚會分享。 在中共政權在經濟富裕後，竟然轉而對第三世界國家進行滲透，徐柏岳發現，中國無止盡地供應外交與經濟資源，全套新頭殼 ・ 1 天前 ・ 7
美對委內瑞拉斬首戰恐在台海重演？張延廷：陸較美更具距離、訓練與內應優勢
美國特戰部隊跨境捉捕委內瑞拉總統馬杜羅，震撼世界，也讓國內重新關注，對岸是否也有類似美方斬首戰的實力。空軍前副司令張延廷今示警，大陸相較美國更有3大優勢，絕對有能力執行，做不做是在他的企圖、決心與必要。太報 ・ 3 小時前 ・ 1
盧比歐下週將與丹麥首相會晤！歐盟、加拿大集體聲援格陵蘭
據《路透社》報導，如果美國對這座礦產資源豐富、長期屬於盟友丹麥的北極島嶼採取軍事奪取行動，勢必在北大西洋公約組織（NATO）內部引發巨大震盪，並進一步加深川普與歐洲領導人之間的裂痕。據悉，格陵蘭位於歐洲與北美之間的戰略要衝，數十年來一直是美國彈道飛彈防禦系統...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 7
F-16失事近14hrs「尚未找到辛柏毅」！內政部空勤總隊將擴大搜救 最新進度曝光
我國空軍花蓮基地一架機號為6700的F-16單座戰機失事墜海，飛行員辛柏毅上尉於6日晚間7時29分在花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘失聯，空軍隨即成立應變中心展開搜尋行動，同時協請行政院國搜中心、內政部空勤總隊、海委會海巡署等單位全力投入搜救行動，但截至今（7）日上午9時辛柏毅仍下落不明。內政部政務次長馬士元表示，將擴大配合搜救，盼辛柏毅能平安歸來。辛柏毅昨......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言