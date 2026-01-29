只愛阿公！42歲中國男「連續性侵」3老翁...遭逮後全認了

42歲中國男連續性侵3老翁遭逮。示意圖／Freepik

日本近日發生一起震驚社會的連續性侵案，一名42歲中國籍男子2025年9月才因在公廁性侵80歲老翁「二度遭逮」，沒想到2個月後竟再次對另2名老翁下手。警方表示，男子落網後坦承所有犯案，目前正在調查是否還有其他受害者。

綜合日本媒體報導，任職於大分縣豐後大野市某公司的42歲中國籍男子楊樹發（音譯），2025年11月17日涉嫌在街頭伸出狼爪，猥褻一名70歲老翁，同一天又於某空地，鎖定另一名80歲老翁，「讓老翁陷入無法表達拒絕意願的狀態下」性侵得逞。

令人震驚的是，這已並非男子第一次犯案，早在同年9月，男子同樣因涉嫌在公共廁所性侵一名80歲老翁遭逮，當時已2度犯案落網。

據了解，這起事件是警方在調查楊男是否還犯下其他案件時，與相關受害者接觸過程中意外揭露。面對此次遭指控性侵兩名老翁，楊男經訊問後坦承所有犯罪。

警方表示，目前正在了解受害者與楊男的關係、雙方過往的互動，並持續調查是否還有其他的受害者。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權,請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害,請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



