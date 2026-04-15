只打蒼蠅不打老虎？監院：本屆通過132件彈劾案 高官佔總人數8成

監察委員人事案將登場，在民眾黨與國民黨表態不推薦人選後，民進黨評估，監委人事案在立院闖關難度極高，恐重演前總統陳水扁時代末期監察院停擺狀況。監察院秘書長黃適卓今天(15日)表示，監察權有存在必要，數據顯示，人民相當仰賴監察權，本屆已有389件委託調查案件獲得平反，並通過132件彈劾案，共217人遭彈劾。

立法院司法及法制委員會今天(15日)邀請監察院秘書長黃適卓列席說明立法計畫，並備質詢。

國民黨立委林沛祥認為民眾今年來對監察院的信任度越來越低，對此，黃適卓表示，其實數據顯示人民對監察院仍有所期待，相較於上一屆(第5屆)監察委員收到8萬2千多件人民陳情案，本屆(第6屆)目前已收到8萬6千多案，預計7月底任期屆滿時陳情案件可能突破10萬件。

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民眾黨立委陳昭姿則質疑監察院只敢打蒼蠅不敢打老虎，常常輕縱失職高官，黃適卓也搬出數據反駁指控。他說：『(原音)其實我們到3月底，我們已經彈劾了132案，總共217人。(立委陳昭姿：到3月底為止？)對，(本屆)任期到7月底，那(遭彈劾者)高階人員佔了8成，法官13位、檢察官11位，是歷屆最高。』

多位民進黨立委則關注中央政府總預算審查卡關對監察院以及國家人權委員會(簡稱人權會)的運作造成哪些衝擊，人權會執行秘書鄒筱涵表示，至少3大業務受到影響，首先是今年度預計執行兩公約、《消除對婦女一切形式歧視公約(CEDAW)》以及《身心障礙者權利公約(CRPD)》的國際審查，人權會以往都會撰寫相關的獨立評估意見書，並轉譯成易讀版及點字版，但是現在缺乏經費製作，恐怕會影響身心障礙者了解這些議題的權利。她說：『(原音)第二就是我們其實今年有通過一個調查案，是要針對身心障礙者搭乘大眾預輸工具上面受到歧視的這樣一個調查案，可是因為目前沒有預算，所以目前是暫緩執行；此外，就是像今年的3月31日到4月2日是全球國家人權機構聯盟的一個會議，雖然我們不是聯合國的會員，但是其實它每一次都會有一些side event(場邊活動)是我們可以參與的，但是因為今年也沒有這些經費，所以目前都是暫停。』

黃適卓表示，監察權是準司法權，監察院的調查資料中不乏國安、國防機密，因此被列為資安A級公務機關；監察院副秘書長兼資安長王增華坦言，在預算不足的情況下，申請ISO認證等資安法定業務從去年開始就難以推動。

此外，立委沈發惠指出，監察院辦公廳舍是國定古蹟，結果現在不只缺乏維護經費，連消防設備經費都沒有，黃適卓進一步說明表示，監察院消防設備已裝設將近40年，原本排定去年更新設備，但是預算被砍，所以直到現在依然沒錢更換，如果發生什麼意外，監察院真的承擔不起，希望立法院多多支持總預算，體恤公務人員在工作環境安全及業務上的需求。