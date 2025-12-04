只找回78萬！北市男拿300萬誘捕詐團 警先後逮風飛砂幫13人

記者楊忠翰／台北報導

警方當場逮捕負責面交的少年車手。（圖／翻攝畫面）

台北市1名49歲陳姓男子，先前購買虛擬貨幣遭詐騙，一口氣損失28萬元，他便拿出300萬元誘捕詐欺犯，並與對方約在民權東路三段面交，警方當場逮捕少年車手，進一步發動多次拘提行動，先後逮捕范姓主嫌、曾姓仲介等13人，全案訊後依組織犯罪、加重強盜、加重搶奪等罪嫌移送法辦，檢方聲押范、曾等4人獲准，少年則被裁定收容。

警方調查，今年3月間，陳男在網路搜尋虛擬貨幣資訊，遂與不明男子相約買幣，他當場確認虛擬貨幣已到帳，回到家後冷錢包卻空無一物，他才發現自己遇到詐欺犯，最後以慘賠28萬元收場。

廣告 廣告

陳男不甘平白遭詐，遂在網路搜尋詐欺犯下落，日前他又發現一組賣家，手法與詐欺犯如出一轍，他決定前往派出所求助，並拿出300萬元進行誘捕行動，警方勸他以假鈔代替真鈔，陳男認為對方鐵定會識破，遂一口回絕警方提議。

今年10月30日下午4時許，陳男與賣家約在民權東路三段前面交，5名警員則在一旁埋伏；孰料，這次未成年車手阿豪（化名）一拿到錢就跑，警員立刻一擁而上逮人，阿豪被壓制前丟出包包，遠方轎車隨即衝出2人，陳姓車手（28歲）拿到錢就往回跑，另名未成年車手阿傑（化名）則揮動棍棒斷後，2名警員慘遭毆傷，但林姓主嫌（40歲）沒等他坐上車，隨即加速逃離現場。

警方調閱監視器畫面後發現，落單的阿傑逃竄到捷運站，想搭車返家卻身無分文，遂向路人借錢並留下個人資料，專案小組才得以鎖定其身分，循線前往新竹逮人，隔天凌晨5時許先逮捕阿傑，上午10時許再逮獲林男。

警方清查後發現，林、陳等4人是受到曾男指使，當天便將他拘提到案；專案小組進一步查出，范男為了搶奪300萬元，才會找上曾男協助；上月9日專案小組拘提范男及張姓共犯，兩天後再逮捕負責接應的詹男及郭姓共犯，同月13日又逮回在場共犯甘男、王男及1名少年，幾乎全是新竹當地風飛砂幫的成員。

據了解，當時林男搶到300萬元後，原本必須上繳200萬元給范男，但林男以同行落網需要律師費為由，一口氣拿走180萬元，而且他為了躲避警方追查，又將140萬元交給郭男保管。

警方一舉查扣現金78萬1600元、2部賓士轎車、手機及刀械一批等證物，全案訊後依組織犯罪、加重強盜、加重搶奪及洗錢等罪嫌移送法辦；檢方複訊後聲押林男、陳男、曾男及范男獲准。

更多三立新聞網報導

涉88會館案遭拔官！逼餐廳老闆娘提前還錢 警政署專委被起訴

二審首開庭！三重男殺娘家3人被判死 律師：審判長叫國民法官睡覺

與夜店歇業無關！嫌犯稱不滿工作待遇 夏天倫律師：查無任職紀錄

警報請檢察官指揮！夜店大亨夏天倫遭伏擊 嫌犯移送北檢複訊

