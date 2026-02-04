只拍到兒少內褲也有罪 最高法院：偷拍不算違反意願
最高法院刑事大法庭今（4日）就兒少性影像案件作出具指標意義裁定，針對「偷拍是否等同違反意願」以及「何謂兒少性影像」兩大關鍵點，明確劃出法律界線。大法庭裁定，偷拍但被害兒少毫不知情，只要影像內容符合性影像定義，仍然構成犯罪；但若未施以強暴、脅迫等手段，則不得逕以加重罪責論處。
刑事大法庭今也釐清「性影像」的認定標準。裁定指出，《兒童及少年性剝削防制條例》第36條雖未明文定義性影像，但應回歸刑法規定解釋。依《刑法》第10條第8項第2款，性影像包含性器，或客觀上足以引起性慾或羞恥的身體隱私部位影像，不以是否發生性行為為限。因此，即便僅偷拍到被內褲或內衣包覆的兒少性器或身體隱私部位，只要客觀上足以引發羞恥或性意涵，即屬兒少性影像，仍在處罰範圍內。
至於偷拍行為是否一律構成「違反本人意願」而加重判刑7年以上，大法庭則作出否定見解。裁定指出，刑法體系中對性犯罪所保護的法益有所區別。妨害性自主罪著重於「身體性自主」，須以強暴、脅迫、恐嚇或其他壓抑意思自由的手段為要件；妨害性隱私罪則以「未經同意」為基本構成，加重處罰才涉及違反意願或強制手段。兩者規範對象不同，法院不得將單純未經同意的偷拍行為，擬制為違反意願而從重量刑。
大法庭並指出，兒少在性事務上的自主判斷能力尚未成熟，與成年人間存在明顯權力與資源落差，因此法律對兒少性影像採取高度保護立場，不論兒少是否知情或同意，只要拍攝行為存在，即已侵害其性隱私與身心健全發展，屬於性剝削行為。
《兒童及少年性剝削防制條例》採取層級化處罰設計。第1項僅以拍攝兒少性影像為構成要件，適用範圍包含偷拍，判1至7年；第2項、第3項則須另有招募、引誘，或以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術等方式，進一步壓抑或妨害兒少性隱私意思自由，加重處罰判7年以上。
最高法院大法庭最認為，行為人僅以偷拍方式，對不知情的兒少拍攝性影像，雖仍構成犯罪，但因未侵害兒少意思形成或決定自由，不符合加重要件，應回歸第36條第1項論處。此一裁定明確區分罪責層次，即便只拍到內褲畫面，仍然是法律所嚴正禁止的行為。
