只拿1元贍養費就走人！三級片豔星淨身出戶離婚2年 霸氣宣告重返螢光幕

記者林宜君／台北報導

曾在影壇掀起話題的陳昭昭，選擇在人生轉彎處重新定義自己。離婚後低調沉潛多年，如今一句話宣告復出，也讓外界再度聚焦這位話題女星的最新動向。（圖／翻攝自陳昭昭IG）

曾在影壇掀起話題的陳昭昭，選擇在人生轉彎處重新定義自己。離婚後低調沉潛多年，如今一句話宣告復出，也讓外界再度聚焦這位話題女星的最新動向。昔日以大膽形象走紅的香港女星陳昭昭，早年淡出演藝圈轉戰商界，近年行事相當低調。她於2017年與圈外人士李志豪結婚，婚姻僅維持不到3年便畫下句點。離婚時，她僅象徵性收取1元贍養費，並將名下3層物業全數歸還夫家，形同「淨身出戶」，結束這段婚姻。

離婚約2年後，陳昭昭近日罕見在社群平台發聲，語氣堅定表示：「今後我只做真實的自己，做自己熱愛的工作，不再為他人作嫁衣裳。」簡短一句話，被外界解讀為正式宣告回歸螢光幕，也引發粉絲熱議。

廣告 廣告

陳昭昭出身自第11期TVB無綫電視藝員訓練班，年輕時活躍於影視與綜藝圈，之後選擇急流勇退投入商場。（圖／翻攝自陳昭昭IG）

事實上，陳昭昭出身自第11期TVB無綫電視藝員訓練班，年輕時活躍於影視與綜藝圈，之後選擇急流勇退投入商場。她在2016年獲菲律賓皇室蘇丹國王冊封為「蘇丹公主」，也因此被外界冠上「公主」封號。近年來，她亦積極參與公眾事務，包含擔任柬埔寨親善大使，形象逐漸轉為穩重成熟。

談到人生歷程，陳昭昭細數自己的轉變，從17歲拍攝廣告、21歲進入TVB、23歲主持綜藝節目、25歲擔綱電影女主角，到30歲創業成立多間公司。陳昭昭坦言，多年來忙於工作與替他人付出，卻始終沒有為自己好好經營個人品牌。此次決定重新出發，她感謝身邊團隊的支持，為她打造全新形象海報，也成為她重返幕前的重要推力。她也期盼透過自身經歷鼓勵更多人：「不要輕易放棄自己的夢想，傾聽內心真正的聲音，走出屬於自己的路。」

更多三立新聞網報導

大門沒關竟被闖空門！網紅情侶iPhone遭偷 找回發現小偷還自拍

曾出演戲劇！楊傑宇撞死老人靈堂跪哭推責 家屬怒批不負責

半夜洗澡水管破裂！徐若瑄肋骨險斷現況曝光 粉絲驚呼幸運

喬任梁舊文曝內幕：暗示于朦朧要小心 王力宏被點名

