只接「一番」？ 劉宇寧回應：我的價值不需靠番位證明

今年因演出「書卷一夢」人氣更加爆火的中國男星劉宇寧，近日被傳已一年多未進組是因為今年「升咖」了，只想接「一番」的戲。劉宇寧近日在直播中闢謠稱：「如果我這麼在意番位，我就走不到今天」，同時霸氣回應：「我的價值不需要用番位來證明」。

劉宇寧在兩年之間接連演出「一念關山」、「珠簾玉幕」、「折腰」、「書卷一夢」四部古裝劇都叫好叫座，順利從歌手跨足演員，劉宇寧曾透露自己最愛的是「書卷一夢」，並坦言進組就像買彩券，只要多拍就會中獎，資源就會源源不絕，不過他不想拍爛劇消耗自己，所以寧願休息，也不要刻意進組拍戲。

隨後有傳聞稱，劉宇寧一年多未進組是因為今年「升咖」了，只想接「一番」的戲。劉宇寧在直播裡闢謠兼回應說，有人說他「因爭番位導致無戲可拍」，他直接正面對決：「如果我在意這些虛名，根本走不到今天」，在他看來，執著於名字排第幾毫無意義，甚至撂下硬核金句：「哪怕演五番，該是我的榮譽依舊是我的；不該得的，一番也留不住」。

他並自曝會對著鏡子給自己打氣：「劉宇寧，你的價值不需要番位證明」，並坦承「可能有人覺得裝，但我不在乎」。沒多久，話題「劉宇寧 我的價值不需要番位來證明」就衝上微博熱搜，不少網友在評論區留言：「聽到這話我就是覺得驕傲」，「這就是我喜歡劉宇寧的原因」，「說的太對了，番位從來不是衡量演員價值的標準」，「不靠番位靠實力才是真頂流」，「尖叫男神+VIP之星，唱演綜全爆，劉宇寧就是有這個底氣」。

有自媒體解讀，劉宇寧這份「內在自信」和他近兩年的職業選擇對上了號。在「書卷一夢」裏，他甘當二番，看中的是劇本和搭檔；今年播出的「折腰」，他同樣是二番，卻憑此劇接連拿下兩大視頻平台的「尖叫男演員」和「VIP之星」頂級榮譽，更成了同時手握三大平台「破萬劇集」的男主角。這位新晉「平台寵兒」的回應，可謂乾脆俐落，直接撕開了娛樂圈「番位爭奪戰」的遮羞布。

這波操作也證明，真正的「升咖」不是名字往前挪一位，而是實打實的作品成績和行業認可。當別人還在為海報上的名字排序爭得頭破血流時，劉宇寧已經用「折腰」、「書卷一夢」的雙慶功宴，證明了「二番也能扛大旗」。

