只摸到詹能傑滿臉汗水 義消驚：你面罩呢？曝最痛苦決定
基隆市樂利三街「台北生活家」社區於21日深夜發生惡火，釀成仁愛消防分隊小隊長詹能傑與受困女子死亡之慘劇。隨同詹員第三度深入火場的義消盧彥宏於也還原搜救過程。
詹能傑救人心切三進火場
現場指揮官、第一大隊副大隊長溫梓強還原過程時表示，詹能傑抵達後負責搜救與攻擊火勢。前兩次進入火場時，皆因屋內雜物堆積如山且動線狹窄，在氣瓶殘壓警示前依規定撤出。
然而，當詹員第二次退至場外換氣瓶時，羅女70歲的母親焦急告知女兒房間位置，詹能傑不顧體力透支，換上氣瓶後第三度衝入火場，義消盧彥宏則緊跟其後。
義消驚覺詹能傑未戴面罩：摸到的是布滿汗水的臉
盧彥宏回憶，當時屋內濃煙密布，能見度僅剩約30公分。兩人在雜物堆中摸索，發現羅女已無意識但仍有呼吸。
此時詹能傑突然大喊一聲：「面罩！」，盧彥宏伸手往詹員臉上摸去，卻發現詹員臉部並無裝備，而是布滿汗水的臉龐，這才驚覺詹員已將面罩給了受困者。盧彥宏趕緊拿下自己的面罩供詹員使用，更大喊問：「你的面罩呢？」但詹員吸沒二口便因吸入濃煙無法回答，隨即癱軟倒下。
被迫撤出求援！詹能傑與住戶均不治
盧彥宏難過表示，當時兩人試圖合力拖出遭雜物重壓、動彈不得的羅女，並輪流共用一個氣瓶。然而在高壓力救援下氣瓶存量直線下降，警報聲大作。
盧彥宏在殘氣耗盡前被迫先撤出火場向快速救援小組（RIT）求援，並說明受困位置，更直說「我真的很想把他們都帶出來...」。隨後支援人員將詹能傑與羅女救出，無奈兩人送醫後均宣告不治。溫梓強與盧彥宏得知詹員殉職，在現場痛哭失聲，無法接受英雄同袍離開。
