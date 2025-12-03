只撐5個月！「北台灣最大夜市」仁海宮夜市本周熄燈

台灣夜市產業正面臨嚴峻挑戰。占地2萬坪、號稱北台灣最大夜市的桃園中壢仁海宮夜市，宣布將在12月7日提前結束營業。仁海宮夜市原為慶祝建廟200週年而開設，吸引超過400個攤販進駐，並設有19種大型遊樂設施，每週五、六、日營業期間人潮絡繹不絕。

根據中壢仁海宮證實，夜市因未能通過政府稽查與審核而被迫提前歇業。據業者透露，部分攤販違規及器具問題未能通過審核，主管機關不給繼續辦理，導致原定營運至12月底的計畫被迫中斷。

廣告 廣告

據了解，仁海宮夜市之所以會提早結束原因，主要原因是政府稽查發現有部分攤商違規器具未包覆，讓不少守本份攤的商直呼：「害群之馬」。因此，廟方不得已才做出這一艱難決定。對於突如其來的消息，也令不少當地居民感到惋惜，並提醒大家把握本週五至週日共五天，最後的機會前往夜市。

許多遊客表示尚未來得及體驗，對於即將拆除的遊樂設施感到難過。社交媒體上也有網友留言表示：「已經看到遊樂設施都在拆了，這次的活動時間真的很短。」

士林夜市同樣傳出店家撤離消息。位於夜市內的NIKE球鞋店將在年底熄燈，店家已貼出大出清紅色布條。不僅士林夜市分店將關閉，公館東南亞秀泰分店也將在明年1月底歇業。資深球鞋收藏家表示，年輕消費者習慣到實體店試穿後再到網路購買，價差常達千元，實體店面難以競爭。

更多品觀點報導

家住夜市旁竟害慘孩子！研究曝兒童濕疹機率暴增

夜市「做這1攤」超暴利！網驚爆：鄰居有5棟房

