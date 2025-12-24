只收現金？台灣客首爾「廣藏市場」瘋買棉被 韓媒：店家不開收據涉逃稅

南韓首爾的廣藏市場內，棉被店家常擠滿外國遊客。翻攝YouTube頻道광장스튜디오



據南韓媒體今天（12/24）報導，首爾廣藏市場的棉被店家，常有台灣遊客造訪，由於物美價廉，口碑相當好，但不少店家誘導遊客以現金支付，或不願開立收據，涉及逃稅行為。

據韓媒《中央日報》報導，本月22日韓媒記者走進首爾鐘路區的廣藏市場，在巷弄中，聽見熱情的招呼聲：「來看棉被喔」、「韓國製的」，這裡是廣藏市場的「棉被巷」，即便是平日，也擠滿數十名外國觀光客。

50公尺長的巷道中，兩側的店內堆滿棉被，高到天花板，連行走都有困難，一家棉被店的業者表示：「生意好的時候，一條5萬韓元（約1千1百元台幣）的棉被，一天能賣出2百條，有些客人一人就買幾十條，當作禮物送人。」

廣告 廣告

報導指出，由於台灣遊客眾多，有些店家直接請外國員工擔任翻譯，或直接收新台幣，一名來自台灣的31歲遊客受訪說道：「在台灣根本買不到這麼便宜又漂亮的棉被，這種棉被在百貨公司買，至少要幾十萬韓元，我連爸媽的份都買好了。」

廣藏市場的棉被商家享有好口碑，卻可能是逃稅溫床，韓媒記者走訪的10家棉被店當中，有高達5家店，刷卡金額比現金支付高出約10%，甚至有店家對只帶信用卡來消費的遊客詢問：「真的沒帶任何現金嗎？」

一名台灣遊客詢問是否能開立現金支付的收據，店家回應：「開立收據有困難」，另一名台灣人則是發現刷卡金額較高，緊急跑去換現金。

一名業者坦言：「從上游批發商到零售商店，一直都存在無收據交易。」據悉，根據南韓法律，刷卡與現金支付定價出現差異，或是店家拒絕開立收據，均屬違法行為。

漢陽女子大學會計系教授吳文成（오문성，音譯）強調：「誘導現金交易，本質上就是為了逃避增值稅，政府應該介入管理。」首爾市立大學稅務系教授金佑哲（김우철，音譯）則認為：「即便外國遊客大多不追究，但把刷卡手續費轉嫁給消費者，或進行無收據交易，都是明確的違法行為。」

更多太報報導

陸海軍倒一片！共軍將領洗牌玄機曝 犯台關鍵是「這軍種」

矽島發威！台灣人均所得23年首超南韓 亞洲躍居第四

戒嚴後最大跌幅…韓元貶動搖消費！企業聚會只聊匯率 南韓政府出手了？