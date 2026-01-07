只是剛開始！強烈冷氣團壓境 粉專曝這3天最強勢：冬天以來最大挑戰

生活中心／陳慈鈴報導

強力冷氣團報到，務必做好保暖措施。（示意圖／資料照）

比昨天更冷了！氣象署今（7）日發布低溫特報，表示7日、8日強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，清晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，強烈冷氣團，壓境中，「這只是剛開始」。

粉專表示，大家應該感受到冷氣團抵達了，各地由北向南降溫中，這只是剛開始，一整週偏冷的日子，正式展開。

粉專接著貼出一張氣象署的最新低溫分布預測圖，說明未來3天，冷氣團最強勢的時刻，中部以北、宜蘭最低將挑戰8到11度度，其他地方最低也下探10到13度，堪稱是今年冬天以來最大挑戰，請大家保暖工作一定要做好～

強烈冷氣團壓境中，粉專說明未來3天將是冷氣團最強勢時刻。（圖／翻攝自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

粉專提醒，週末冷氣團雖然稍微減弱，但後方還是會有一些冷空氣補充南下，會讓偏冷的日子持續快一星期，這波的冷期很長，請多多留意囉！

粉專還提到，外面風好大，咻咻咻的吹，並示警「體感溫度會更低，好冷」。

