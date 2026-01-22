只是勸阻插隊！正義男遭連開多槍喪命 兇嫌詭辯：怕被打才開槍「自衛」

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

勸阻插隊竟引發殺機！美國鳳凰城日前發生一起槍擊案，52歲男子卡斯特 （Danny Kaster）在當地加油站的廁所制止欲插隊的25歲男子富蘭克林 （Deondre Franklin），卻在不久後遭對方連開多槍身亡。

美國男子卡斯特勸阻富蘭克林插隊後，竟慘遭對方開多槍射殺。（圖／翻攝gofundme募資網站）

這起案件發生在當地時間16日早晨，當卡斯特與其他人正在加油站排隊等待如廁時，富蘭克林卻無視人群插隊走入廁所，富有正義感的卡斯特出聲勸阻，卻導致富蘭克林不滿而演變成激烈的口角衝突，富蘭克林要求雙方至廁所外「解決」，隨後傳出數聲槍響，卡斯特身中數槍倒地，緊急送醫後仍然不治，富蘭克林則逃之夭夭。

據了解，死者臉部、肩膀及腿部多處中彈，顯見兇嫌下手之兇殘；富蘭克林在槍擊案發生隔天向警方自首，辯稱自己是對死者充滿敵意的眼神以及持續尾隨的舉動感到害怕，擔心被死者攻擊才會開槍「自衛」。目前富蘭克林被控二級謀殺罪並遭到羈押，保釋金為100萬美元。

當地已有許多民眾前往事發加油站悼念卡斯特，並自發性設置紀念區。死者親友痛心表示，卡斯特只是一名普通人，「沒有挑釁也沒有做錯任何事，卻死於毫無意義的暴力事件中。」目前親友們正於美國募資平台GoFundMe發起募款活動，以籌措後續費用。

