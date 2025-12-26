「只是口交！」Uber司機不認性侵身障女網友...驗傷報告秒打臉

林姓Uber司機性侵女網友遭起訴。示意圖

台北市一名林姓UBER司機被指控性侵患有身心障礙的女網友，被害網友深覺受辱憤而提告，林男到案後否認犯行，辯稱對方只有幫忙用嘴服務，但檢方根據驗傷報告，發現女網友下體有撕裂傷以及林男的DNA，認林男的供詞不可採信，26日偵結，依加重強制性交罪提起公訴。

51歲林男於去年3月在交友軟體結識一名患有身心障礙的女網友，雙方相談甚歡，進一步相約見面。到了約好的那天，林男滿心歡喜，駕車到桃園載女網友返回台北住處。

廣告 廣告

隔天女網友控訴，林男不顧她意願，將她強行壓在床上性侵得逞，事發後還給車馬費讓她自行搭車返回桃園，憤而提出告訴。

林男到案後供稱，他有感覺到女網友罹患身心障礙，和一般人不太一樣，但當時只有請她用嘴巴服務，沒有進一步性行為，然而，驗傷報告出爐後卻狠狠打臉林男說詞，報告顯示，女網友的下體存在破皮及些許撕裂傷，還有採集到林男的DNA，因此檢方偵結，認林男涉犯《刑法》第221條第1項強制性交罪，並因被害人為身心障礙者，依法加重其刑，提起公訴。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



回到原文

更多鏡報報導

女檢吳亞芝洩密詐團律師男友...戀愛腦下場就是賠錢 懲戒法院判決出爐

小英男孩慘況曝！綠能小鮮肉變頹廢大叔 嗆檢「知道我誰嗎」氣場全沒了

「小英男孩」慘了！收賄百萬坐擁北市3房 檢痛批「操控台電如線偶」求刑14年