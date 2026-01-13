只是單純航空迷？中國學生被南韓以「通敵」起訴，2人走遍基地與機場拍攝、還偷聽軍事無線電

兩名中國籍高中生、因涉嫌在南韓多處軍事設施及國際機場，偷拍戰機並試圖監聽軍方無線電，13日正式在水原地方法院出庭應訊。提起訴訟的檢察官，對兩人提出「一般通敵罪」起訴；辯護律師則對法官大打同情牌，不斷強調兩人只是年輕不懂事的航空迷，並不是什麼受人指使或背後存在龐大祕密組織的間諜，希望法院從輕發落。

《韓聯社》引述檢方調查報告，發現兩名被告A某與B某，在2024年下半至去年（2025）3月期間，分別入境韓國3次及2次。在這段長達半年時間內，兩人攜帶專業攝影器材，鎖定水原、烏山（平澤）、清州等多處韓美聯合軍事設施，以及仁川、金浦、濟州等3座知名國際機場，對正在起降的戰機與管制設施，進行數百次的精密拍攝。

調查報告還提到，A某曾嘗試利用中國製無線電設備，試圖監聽南韓空軍管制員與戰機飛行員之間的無線電通訊，雖然經過兩次嘗試，最終都因為無法對準頻率而失敗，但此舉看在檢方眼中，認為兩人存在「明顯不單純意圖」。此外，檢方還發現、兩名高中生拍攝的照片，已經很大一部份被上傳至社群及 WeChat群組，造成國安機密外洩隱憂。

辯護律師：這是單純的愛好，中國並非「敵國」

在水原地方法院的首次審理過程中，辯護律師極力撇清、所謂兩人背後存在組織的說法，律師呼籲法官和檢方，不要將此案描述成、好像背後有龐大組織指使，A與B他們只是兩名熱衷於拍攝飛機的學生航空迷，兩人只是目標一致才結伴同行，並不是檢方聲稱的共謀。

南韓烏山基地開放日，吸引大批當地居民進入參觀。（翻攝自駐韓美軍粉專）

律師更從法理層面切入，強調兩人並非出於損害韓國軍事利益而行動，而且還主張、根據韓國現有法律規定，中國並不屬於敵對國家，因此本案不應適用《刑法》的「一般通敵罪」。

面對韓國指控，A某已承認大部分拍攝事實，但堅決否認自己有通敵意圖；而B某則僅承認利用無人機和相機拍攝，否認曾參與軍隊無線電監聽，以及將照片外流至群組的行為。

據了解，這兩名青少年是在2025年3月21日，因為被水原空軍基地（Suwon Air Base）附近的居民發現，形跡可疑的兩人被懷疑在偷拍戰機，進行遭到居民向警局舉發，隨後被趕往現場的警察逮捕並移送法辦。

南韓烏山基地開放日，吸引大批當地居民進入參觀。（翻攝自駐韓美軍粉專）

事實上，這兩名高中生選擇的軍事基地，水原除了駐紮南韓空軍機隊，此地還有負責愛國者防空飛彈（MIM-104 Patriot）的駐韓美軍（USFK）單位。而位在京畿道平澤的烏山基地，則是駐紮F-16戰機和U-2偵察機，更是美國空軍第七航空軍、大韓民國空軍的空軍作戰司令部所在地。

至於清州，則是軍民雙用機場，由於地處南韓中部樞紐，不只是韓國空軍常駐基地之一，也經常有駐韓美軍轟炸機起降進駐。

