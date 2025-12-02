「只是希望她日子過好一點..」送拾荒嬤32元回收電鍋被控貪污 清潔員遭判刑一審出爐：後悔當好人

台北市一名清潔隊員因將回收電鍋轉送拾荒婦人遭起訴，法院今判刑3月、緩刑2年，引發社會熱烈討論。（示意圖/本刊資料照）

台北市一名服務逾30年的黃姓清潔隊員，因將民眾丟棄、價值僅32.56元的舊電鍋送給拾荒婦人，遭以《貪污治罪條例》起訴，引起社會高度討論。士林地院今（2日）宣判：黃姓隊員被判刑3個月，緩刑2年，褫奪公權1年，全案仍可上訴。

台北市環保局去年（2024）通報一起罕見案件。一名從業超過30年的黃姓清潔隊員，在回收作業時發現一台外觀完整的大同電鍋，經測試能正常運作後，便將電鍋轉送給熟識的拾荒婦人，希望對方能改善生活。沒想到這個善意舉動成為官司開端。

環保局依規定指出，清潔隊員不得擅自占有或處分回收物品，因此將黃姓隊員移送，士林地檢署其後依《貪污治罪條例》提起公訴。消息曝光後，在社會引起大量討論與反思。

「電鍋價值僅32元」也算貪污？回收物規範成焦點

案件發生於2024年7月。黃姓隊員坦言，他認為該電鍋雖是報廢品，但仍能使用，才萌生送給拾荒婦人的念頭。事後因遭上級發現，他又自費購買一台新電鍋給婦人，並將原物品取回。

「很後悔當好人，只是想拿電鍋給阿婆，希望她的日子過好一點，沒想到拿別人不要的東西送人也有罪。」黃姓隊員在法庭上紅著眼眶哽咽說道。

小額罪要如何處理？法務部、最高檢：應兼顧「法理情」

案件受到高度關注後，法務部表示已啟動修法，希望讓「低價值、輕微犯罪」能有更彈性處理空間。最高檢察署也已發函各地檢，強調處理小額貪污案件應衡量「法、理、情」三方面。

最高檢指出，若僅涉及低價物品且未造成損害，檢方可在偵查階段選擇不起訴；若案件已進入審判，則可由檢察官建議法院判處免刑。

不過本案公訴檢察官仍認為，公務人員不能以「義賊」方式擅自處分回收物，建請法院減刑但不免刑。士林地院今日最終裁定3月徒刑、緩刑2年。

