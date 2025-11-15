只是手滑？《英雄聯盟》T1 Oner自介又修改，網笑：真的猜不透你

2025《英雄聯盟》世界大賽最後由 LCK 賽區的 T1 戰隊擊敗 KT 之後順利建立三連霸王朝，成為《英雄聯盟》職業電競 15 年來絕無僅有的第一支三連霸戰隊。賽後打野選手 Oner 也馬上更新了自己的 Instagram 自我介紹，其中特別將他們今年的「DOFGK」奪冠組合的冠軍獎盃與前兩次「ZOFGK」冠軍獎盃分開，引起許多粉絲熱議盛讚 Oner 的心思真的很細膩，沒想到昨（14）天卻被網友發現，Oner 似乎只是手滑，已經偷偷將自介的三座冠軍獎盃連在一起了。

(Credit:LOLEsports)

在 9 日 T1 完成 2025《英雄聯盟》世界大賽冠軍賽的賽程，以 3：2 擊敗 KT 順利成就三連霸之後，Oner 也火速更新了自己的 Instagram 帳號自介，新增一座冠軍獎盃 emoji，正式躋身「三冠王打野」。並且也被許多網友眼尖發現，這三座冠軍獎盃「🏆🏆.🏆」的排列特別細節，第三座冠軍獎盃與前兩座「ZOFGK」組合拿下的獎盃是分開的，也引起許多網友熱議，紛紛認為是 Oner 展現了自己心思細膩的一面。

沒想到，昨（14）天 Oner 的帳號又被發現已經偷偷將三座冠軍獎盃間的小黑點移除了，變成「🏆🏆🏆」，也再度引起網友討論 Oner 這次到底是真的手滑，還是因為看到網路上的許多討論而決定偷偷改回來：「窩不知道」、「峽谷心理學」、「真的猜不透你」。但總之不須討論與質疑的是，Oner 就是與 T1 的隊友們一起連續四年都展現了《英雄聯盟》賽場上最頂尖的實力，拿下一亞三冠，毫無疑問的是《英雄聯盟》職業電競歷史上前無古人，而且很可能後無來者的偉大成就。