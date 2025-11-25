只是擦撞肩膀...女高一生遭學長強拖3層樓、當眾割髮無人阻止 家長痛心：教育局公文有異

新北市一名高一女學生遭高三學長從3樓拖行至1樓，當眾強行割頭髮。圖／翻攝自我是新莊人許明偉

「明明只是去學校上課，怎麼會變成這樣」新北市一名家長控訴，女兒就讀新北市某美工相關高中職高一，昨（24）日上午在學校遭高三學長大吼、抓住並從3樓強行拖至1樓，用剪刀當眾將頭髮割下，身體還有多處瘀青、頭皮出血；家長痛心前往提告，針對教育局說明存在諸多質疑。

只是擦撞肩膀！學長失控拖行女學生3層樓、當眾割頭髮無人制止

臉書在地社團「我是新莊人」團長許明偉指出，家長控訴女兒昨日上午在走廊不小心擦撞到高三學長肩膀，之後於10點多學長情緒大失控；先是在走廊對女學生大吼，直接抓住她把人硬從3樓一路拖行到1樓，隨即竟拿出「美工刀」強行割下頭髮。

廣告 廣告

家長引述女兒心聲，指出當下全身都在顫抖，自己一直哭說不要，但「根本掙脫不了，旁邊也沒有大人第一時間出現阻止」；家長向校方反映之餘 ，也前往派出所提告。

校方：突發事件並非長期霸凌！教育局也說話了

校方表示，經了解事發，已立即安置2名學生、通報雙方家長到校，並完成校安與兒少保護通報，強調該突發事件並非長期霸凌，將啟動輔導機制協助學生後續處理；教育局也強調已要求校方持續關懷學生身心狀況，同時啟動班級輔導，透過集會、課程等方式強化學生情緒管理、同儕衝突預防等議題。

女學生頭皮出血。圖／翻攝自我是新莊人許明偉

家長控教育局說明與事實存在差異

不過許明偉指出，教育局這份「某高職衝突事件說明」文件，與家長及孩子的陳述有異，首先學長暴力行為與教育局說明中「2名學生在便利商店碰撞、發生口角，下午前往3樓教室理論，過程中用剪刀剪下部分頭髮，2生一路拉扯至1樓學務處」存在龐大落；其次教育局強調「學校第一時間介入、完成通報、啟動輔導」，擔憂相關單位沒有把件件當成「校園霸凌＋暴力事件」處置，另外針對教育局提到「持續關懷2名學生情緒狀況」，認為校方應清楚交代加害方處置方式、啟動正式的霸凌調查與紀錄，確保女學生未來仍能安心上學。

許明偉表示「你忍一次，孩子心裡就多一個傷疤」，雖然尊重每一位在第一線辛苦的老師與行政人員，但也坦言「程序有沒有跑完是一件事，孩子有沒有被真正保護好，是另一件事」；目前警方已受理家長提告，將依強制罪、傷害罪方向受理，並於必要時調閱校內監視器還原事發經過。

《鏡報》關心您： ◎拒絕暴力 請撥打110 ◎反校園霸凌專線：1953 ◎反職場霸凌專線：1955 ◎法律扶助基金會：(02)412-8518



回到原文

更多鏡報報導

又是中國人！他抱怨家長放任孩童路邊大便 韓網驚：要變糞便島了

他問女學生「哄餵爆哭假嬰兒」！竟釣出大批單親爸媽：不能讓孩子葛屁

半夜3點被逼退房！摩鐵「1規定」害她差點露宿街頭…網傻眼：第一次聽