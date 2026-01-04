只是教演講技巧？北一女國文老師班群「轉傳蔣萬安影片誇讚」 網友PO網質疑踩線

有網友指出北一女中國文老師在班級LINE群組中分享台北市長蔣萬安的演講影片，是否違反「政治不入校園」原則引發討論。（本刊資料照）

近日有網友在社群平台Threads發文，貼出北一女中一名國文老師在班級LINE群組中，轉傳台北市長蔣萬安的演講影片，並公開稱讚其演講內容與文稿寫作，引發「政治不入校園」是否被打破的討論，相關貼文迅速在網路上發酵。

北一女國文老師轉傳蔣萬安演講 算不算政治入校園？

原PO貼出的截圖顯示，該名國文老師在班級LINE群組中分享一段約8分鐘的演講影片，並留言表示「適合吃個點心時聆聽」，同時肯定該場演說在結構與表達上的表現。

老師在訊息中提到，演講中運用了對比、排比與隱喻等修辭手法，成功將嚴肅的兩岸議題與不同政治立場，提升到政府應以民為本、服務人民的層次，形容這是一場相當精彩的演說。

選材引發質疑 網友憂「個人政治立場進入教學」

不過，原PO對此提出質疑，認為國文老師在班級群組中轉傳特定政治人物的演講內容，已超出單純教學範疇，恐將個人政治偏好帶入校園，與「政治不入校園」的原則有所衝突。

原PO也指出，若目的只是學習演講或寫作技巧，「為什麼不放苗博雅、不放蔡英文、不放賴清德，偏偏放一個蔣萬安去上海的演講，不就是他有自己的政治立場並且將其帶到任教班嗎？」

只是學演講技巧？ 網友意見交鋒

事件曝光後，Threads上出現大量討論，意見呈現兩極。有網友認為：「要你學的是技巧 不是立場」「現在分享一個演講就叫宣揚政治立場 是不是政治人物就沒資格演講 去聽的就要被貼上支持這個政黨的標籤 讀到北一女這種思考能力都沒有」「看不出來這叫政治立場 所以我分享分析李白的詩 就是左膠份子中共同路人？」「北一女在台北市啊拿市長舉例不行嗎？又不是拿其他縣市的人來當作範本」

另一派網友則認為，「全世界八百萬個演講、3000萬種講話技巧學這個？屁勒跟我說沒立場放這個給學生學？」「為師而偷渡政治立場，表面上裝得很中立實際上還不是在吹捧」「感覺是有些不適，雖然是要學習技巧，但高中這個階段，是否有自主意識能知道只吸收技巧，而不被立場影響嗎？」

部分網友建議，若要探討演講與文稿技巧，或許可搭配不同立場、不同背景的講稿進行比較，讓學生在多元觀點中思辨，而非僅呈現單一案例。

