只是氣話？兒子與媽媽爭執嗆砸車 法官不買帳判拘役40天

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣朱姓男子，與母親發生爭執，放話嗆母「你等一下車子看好一點，擋風玻璃就破掉，我要給你砸」。朱母心生畏懼報警處理並提告，朱男吃上恐嚇危害安全罪，被苗栗地院判處拘役40日，如易科罰金，以1000元折算1日。

朱男於去年11月26日午夜0時許，在家裡與母親發生爭執，他當面嗆母親「你等一下車子看好一點，擋風玻璃就破掉，我要給你砸」。因朱男之前曾到母親經營的餐廳砸店，朱母害怕兒子再度失控，報警處理並告兒子涉嫌恐嚇。

案經苗栗地檢署偵辦，朱男坦承有與母親發生爭執，但否認恐嚇，稱那是一時氣話。但檢察官依朱母提供雙方爭執時的錄音，及朱母丈夫之證詞，與朱男曾到母親經營的餐廳砸物品之報案紀錄，認朱男涉犯家暴恐嚇罪，將其起訴並向法院聲請簡易判決處刑。

法官審酌朱男為智識成熟之成年人，不思以和平、理性方式溝通解決與母親之糾紛，反以恐嚇方式處理問題，欠缺自我情緒管理能力及法治觀念，致母親心生畏懼，實屬不該；復考量犯後矢口否認犯罪，且迄未與母親達成和解或調解，犯後態度難謂良好，兼衡一切情狀，依犯恐嚇危害安全罪，判處拘役40日。全案可上訴。

