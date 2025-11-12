只是皮膚過敏？慢性蕁麻疹讓她三度急診 呼吸困難險喪命

台灣皮膚科醫學會常務理事朱家瑜指出，台灣每5人就有1人曾有蕁麻疹發作的經驗，其中若症狀持續超過6週，就屬於慢性蕁麻疹。這類疾病並非單純過敏反應，而是與自體免疫失調有關，症狀包括「紅、腫、癢」，嚴重時甚至可能危及生命，就有個案因慢性自發性蕁麻疹發作三度被送進急診室。

慢性蕁麻疹並非單純過敏反應，而是與自體免疫失調有關，症狀包括「紅、腫、癢」，嚴重時甚至可能危及生命。（圖／朱家瑜醫師提供）

台大醫院皮膚科主任朱家瑜表示，慢性蕁麻疹主要由自體免疫失調導致，其中六成病患屬於「慢性自發性蕁麻疹」類型。患者長期需忍受「紅、腫、癢」症狀的折磨，包括風疹塊與血管性水腫等。若未及時控制，不僅會干擾睡眠，還會影響生活及工作品質。

一名在市調公司擔任管理職的患者，曾因慢性自發性蕁麻疹發作，出現呼吸困難症狀，三度緊急送醫治療。朱家瑜指出，慢性自發性蕁麻疹好發於20至40歲族群，女性患者約為男性的2倍，台灣約有20至25萬名患者。患者發病是因免疫細胞過度活化而釋放組織胺所致。

朱家瑜解釋，慢性自發性蕁麻疹的症狀可能突然出現，幾小時後又消失，有些患者在就診前還有病灶，但進入診間時症狀已消失，因此初診斷的患者可能誤以為疾病不嚴重。他強調，多數蕁麻疹患者只要積極治療，大多能獲得良好控制，但臨床上仍存在許多迷思，導致患者延誤治療或錯失治療黃金期。

朱家瑜醫師、鐘文宏醫師共同提醒，慢性自發性蕁麻疹不是單純的食物過敏，僅靠止癢藥或偏方恐使病情反覆。（圖／ 台灣皮膚科醫學會 ）

許多患者錯誤認為慢性自發性蕁麻疹「只是過敏」，以為避免攝取容易過敏的食物就能改善。朱家瑜指出，慢性自發性蕁麻疹源自「免疫系統失調」，即使完全不接觸過敏原仍會發病。若連續6週都反覆出現相關症狀，就應提高警覺。另有患者誤認「出現症狀時再用藥即可」，但實際上這屬於慢性病，可開立慢性處方箋。

台灣皮膚科醫學會理事暨林口長庚醫院皮膚免疫科主任鐘文宏說明，台灣慢性自發性蕁麻疹的治療指引與國際標準一致，第一線以第二代抗組織胺為主；若症狀在2至4週後仍持續，則進入第二線療程，提升劑量至最多4倍。急性症狀發作時，臨床上會使用類固醇緊急控制，但頻繁使用類固醇可能導致療程延長，需要更長時間才能穩定控制疾病。

