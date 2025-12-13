「只是肩膀痛」卻演變成肺癌末期！醫示警：2種人務必當心

（記者張芸瑄／綜合報導）一名60歲退休水電師傅，右肩持續疼痛長達半年，原以為是長年勞動造成的五十肩或肌肉拉傷，自行貼痠痛貼布、接受復健治療卻毫無改善。直到出現右手無力、連拿水杯都困難，加上咳嗽頻繁，才前往醫院檢查。結果影像顯示，肺部頂端長出腫瘤，已侵犯神經與肋骨，確診為肺癌第四期。醫師指出，若能提前半年發現，治療效果可能大不相同。

肺尖腫瘤 常被誤認為五十肩

國泰醫院胸腔外科醫師劉祖豪說明，肺臟的最上方位置緊鄰鎖骨、肋骨以及支配手臂活動的神經與血管，當腫瘤長在肺尖處時，容易壓迫這些結構，引起劇烈的肩膀或手臂疼痛。這類腫瘤又被稱為「肺尖腫瘤」或「潘考斯特腫瘤（Pancoast tumor）」，約占所有肺癌的3%至5%。

示意圖

由於早期多不會出現咳嗽、喘或胸悶等典型肺癌症狀，患者往往誤以為是骨骼或肌肉問題，甚至在骨科或復健科就診數月仍未察覺異狀。劉祖豪提醒，若肩膀疼痛持續超過一個月未改善，尤其是有長期吸菸史、菸齡超過20年者，更應提高警覺。

疼痛不因休息緩解 合併異常症狀要注意

一般的肌肉或筋骨痠痛在休息後通常會減輕，但若疼痛在靜止時仍持續、夜間加劇，甚至伴隨手臂無力、肌肉萎縮、體重下降或慢性咳嗽，就必須懷疑可能為肺部病變。若症狀延伸至眼部出現單側眼皮下垂、瞳孔大小不一等神經壓迫現象，更應立即就醫。

劉祖豪建議，對於中老年人或吸菸族群，只要出現不明原因的肩膀痛，就應主動要求進行胸部X光檢查。他強調：「雖然大多數肩痛源於骨科問題，但多做一項檢查，比延誤癌症診斷來得安全。」

早期發現 治療成功率高

醫師指出，早期肺癌若能及時診斷，透過手術切除、放射治療或標靶藥物治療，五年存活率可顯著提升。然而，若等到腫瘤侵犯神經或骨骼才確診，多已屬晚期，治療效果相對有限。

這起案例提醒民眾，肩膀痛並非總是單純的肌肉或骨骼問題。當症狀長期未改善、疼痛加劇或伴隨其他身體變化時，應盡早就醫排除肺部疾病。劉祖豪強調：「提早發現、提早治療，永遠是對抗癌症最重要的關鍵。」

