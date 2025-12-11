只是胃食道逆流？他「吃飯常嗆到」竟肺癌三期，醫點名3異狀

偶爾吃得比較快、比較油膩，就可能會引發胃食道逆流，但如果三不五時就不明胃食道逆流而嗆咳，不排除是癌症警訊，而且還是意想不到的肺癌！一名60多歲的男子原本就有胃食道逆流的病史，但最近吃東西開始出現容易嗆到的問題，剛開始懷疑是胃部的疾病在搞怪，沒想到經過多項檢查後才發現，病程已經來到肺癌第三期。（編輯推薦： 蕭萬長戰勝肺癌三期14年「5心法」養出健康人生！營養師曝抗癌湯食譜 ）吃東西容易嗆咳＝癌症警訊？原來是這1原因

錢政弘醫師日前在臉書分享案例，一位60多歲患者胃酸逆流、喉嚨有灼熱感、吃東西容易嗆到，乍聽之下像是胃食道逆流，但錢政弘醫師認為「容易嗆到」這點不太正常，於是先用胃鏡檢查、搭配藥物治療食道炎與幽門桿菌感染的問題，兩週後患者的逆流症狀有明顯改善，但表示偶爾「還是會嗆到」，因此錢政鴻醫師建議他去耳鼻喉科檢查。

沒想到再過兩週，患者的症狀惡化到聲音沙啞，甚至感覺脖子緊緊的，耳鼻喉科醫師檢查後發現他左側聲帶麻痺，推測是喉返神經受到壓迫，最後轉診至胸腔科檢查，竟確診為肺癌第三期合併頸部淋巴結轉移，而當時那些「容易嗆到、聲音沙啞、頸部緊繃」的症狀，可能是肺癌轉移淋巴結壓迫神經所致。

胃食道逆流一定是腸胃問題？醫師：伴隨3症狀要小心

雖然胃食道逆流是現代人常有的毛病，但其實很可能是身體在和你呼救！東元綜合醫院呼吸胸腔科謝宗鑫醫師也曾在臉書貼文指出，有2至3成的肺癌患者會出現非典型或罕見的症狀，像聲音沙啞、吞嚥困難、肩膀疼痛、體重減輕、發燒、頭暈、高血壓、高血糖和反覆血栓等。（編輯推薦： 胃食道逆流竟因胃酸太少！醫揭消化不良4原因，這樣做告別脹氣胃痛 ）

反過來說，就算沒有長期咳嗽、胸悶或胸痛等問題，也不代表與肺癌一點關係都沒有。錢政弘醫師提醒，若治療單一症狀後沒有改善，或出現「吞嚥困難、容易嗆咳、聲音沙啞」等非典型症狀，最好儘快做跨科別的詳細檢查，才不會錯失黃金治療期。

擔心自己也是肺癌候選人？4個肺癌常見檢查快速判斷

肺癌症狀千變萬化，而早期肺癌的症狀更是無感，定期透過胸部X光、低劑量電腦斷層掃描（LDCT）檢查評估，及早揪出病灶，更能有效降低肺癌死亡率！常見檢查與診斷項目如下：

胸部X光檢查 在所有肺癌檢查中，胸部X光是判斷肺部是否有明顯異常最快的辦法，像是肺癌、肺炎、肺結核或氣胸等病變都能一目了然，且價格相對便宜、輻射劑量低，但偵測能力仍有死角，難以判讀小於1公分的病變，無法有效揪出早期肺癌。 低劑量電腦斷層掃描（LDCT） 低劑量電腦斷層掃描（LDCT）能偵測小於0.3公分的腫瘤、精準釐清癌症期數，普遍被視為目前最有效的肺癌篩檢。而114年1月1日起，國健署擴大篩檢資格，凡是具肺癌家族史（男性45歲、女性40歲）或重度吸菸者，每2年即可享1次免費LDCT檢查。 支氣管鏡切片檢查 透過支氣管鏡檢查，有利於直接觀察到腫瘤位置、切片化驗，以確定是否為肺癌與期數，值得注意的是，支氣管鏡檢查有可能會造成少量出血、血痰等症狀，但大多是可以自癒的，不過部分患者，在支氣管鏡檢查後有機率會併發中風、氣胸等問題，如有疑慮，建議檢查前先和與主治醫師討論，評估是否需要用其他檢查方式。 基因檢測 基因檢測主要是透過分析癌細胞的基因突變，判斷哪種標靶藥物或免疫治療最有效，以此提升抑制癌細胞生長的效果，同時減少副作用、延長存活期。



