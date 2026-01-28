「只是走快一點就喘？」小心血管已變大理石！胸悶超過 10 分鐘、冒冷汗是警訊

在心臟科醫師眼中，最棘手的敵人往往不是單純的血管阻塞，而是「冠狀動脈嚴重鈣化」；這就像是家中的水管不但堵住了，管壁還結了一層厚厚、硬如大理石的垢，一般的通水管工具（氣球擴張術）完全沒轍，甚至可能在硬撐的過程中導致血管破裂，風險極高。

一場與死神的賽跑！72 歲老闆的驚險時刻

一名 72 歲的餐飲業老闆，生活規律卻在短時間內被胸痛折磨得苦不堪言，他形容那種痛是「胸口像被大卡車壓過」，且只要稍微起身走動就臉色發白、冒冷汗。

廣告 廣告

經過精密檢查後，醫師發現他的心臟主幹道（冠狀動脈）長了巨大的「鈣化結節」，其中一條重要的血管（左迴旋支）更是已經完全堵死；這種情況在醫學上被稱為 CHIP（複雜高風險心導管治療） 個案，如果不處理，隨時可能併發心因性休克甚至猝死。

「護航神器」確保手術萬無一失

中國醫藥大學附設醫院內科部心臟血管系主治醫師黃信鎰指出，面對這樣堅硬的「石頭路」，需使用「鑽石旋磨術」，這是一種利用高速旋轉的鑽頭將鈣化斑塊磨成極細粉末的技術。

但問題來了，手術過程中，心臟負荷會非常大，血壓極不穩定；為了確保萬無一失，需導入「經皮機械循環輔助裝置 (MCS)」， 它就像是手術中的「葉克膜簡易版」或「第二顆心臟」；在醫師打通血管的最關鍵時刻，這台機器能主動接手心臟的泵血工作，維持血壓穩定，並確保大腦與腎臟有充足的血液供應。

有了這套系統的「護航」，醫師能更精準地操作鑽頭，這位患者術後恢復神速，短短兩天就轉出加護病房，平安回家繼續他的餐飲事業。

高齡不再是手術禁忌！88 歲老爺爺的奇蹟

許多家屬擔心家裡長輩年紀大、禁不起手術，但黃信鎰表示，即便是 88 歲的高齡患者，心功能僅剩 20%（正常約 50-60%）的情況下，透過 MCS 裝置的輔助，依然能安全地打通鈣化血管。

臨床追蹤發現 88 歲的患者術後一年半，心臟收縮功能竟然進步到 49%，幾乎回到正常人的水平。這說明了，只要技術到位、設備先進，年齡不再是救命的阻礙。

別等「石頭」長大才求醫，三大警訊必須先知道！

黃信鎰特別提醒民眾，血管鈣化不是一天造成的，長期三高（血壓、血糖、血脂）以及洗腎患者是最高風險族群。

• ３大警訊： 胸悶超過 10 分鐘、運動時特別喘、冒冷汗。

• 防範： 規律運動、少油少鹽、絕對戒菸。

心血管疾病雖然兇猛，但現在我們有更強大的武器可以應對，如果你或家中長輩有類似困擾，建議及早諮詢醫師，尋求最完整、最安全的治療方案。

文/劉一璇、圖/楊紹楚