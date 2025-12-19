只是香港腳？醫曝：持續搔癢恐是糖尿病、肝腎病變前兆

雙腳持續發癢若遲遲無法緩解，可能不僅是黴菌感染引起的香港腳問題。英國媒體《Mirror》報導指出，搔癢症狀持續不退，可能是糖尿病、腎臟疾病及肝臟疾病等問題。

雙腳持續發癢若遲遲無法緩解，可能不僅是黴菌感染引起的香港腳問題。（示意圖／Pixabay）

皮膚偶爾出現搔癢感相當常見，多數情況下是天氣過於乾燥、蚊蟲叮咬、黴菌感染或濕疹等因素造成。然而，若搔癢狀況遲遲未見改善，恐怕代表身體正面臨更嚴重的疾病威脅。

美國肝臟基金會表示，肝臟疾病患者常見症狀之一就是皮膚搔癢。這類搔癢可能遍及全身各處，但最常發生在手臂、腿部，或是手掌與腳底部位，搔癢程度從輕微到劇烈程度不等。此外，肝臟疾病還會出現其他警訊，包括持續性的疲倦虛弱感、食慾不振、性慾降低、皮膚與眼白泛黃，以及噁心嘔吐等症狀。

當糖尿病患者血糖控制狀況不佳時，腳部、腿部與腳踝區域經常出現搔癢現象。（示意圖／pixabay）

英國糖尿病網站「Diabetes UK」指出，當糖尿病患者血糖控制狀況不佳時，腳部、腿部與腳踝區域經常出現搔癢現象。在某些情況下，搔癢也可能源自於糖尿病引發的併發症，像是神經損傷或腎臟疾病。糖尿病患者其他重要症狀還包括異常口渴、排尿次數明顯增加、極度疲倦、體重與肌肉量下降、生殖器周圍搔癢，以及視力出現問題等。

英國腎臟病慈善組織「Kidney Care UK」指出，約有半數晚期腎臟病患者會遭遇皮膚搔癢困擾，幾乎所有接受透析治療或保守治療的腎衰竭患者，都可能面臨此問題。皮膚乾燥、高溫環境、透析量不足、血鈣水平升高等因素，都可能引發或加劇患者的搔癢症狀。腎臟疾病其他症狀還包括體重下降、四肢腫脹、呼吸急促、尿液帶血、排尿次數增加、失眠、肌肉抽筋、噁心、持續性頭痛，以及男性性功能障礙等問題。

