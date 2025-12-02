只是一份雞翅！退役陸軍遭好友怒推「摔翻桌子→撞石階」…回家後魂斷沙發上

安斯科夫（右）慘遭醉酒好友史萊克（左）推倒，卻不幸因內出血喪命。圖／翻攝自X

英國蘭開夏郡（Lancashire）去（2024）年6月發生一起因雞翅而引發的死亡衝突，當地一名34歲的男子因酒後與好友因一份辣味雞翅爆口角，竟一氣之下竟用力推倒對方，導致後者肋骨斷裂，送醫搶救後仍不治身亡，經法醫相驗後，確認為肋骨斷裂引發內出血。法院審理後，最終依過失殺人判處男子4年2個月有期徒刑。

根據太陽報（The Sun）、每日郵報（Daily Mail）報導，現年57歲的退役陸軍中士兼前警察安斯科夫（Paul Ainscough）去年6月22日與34歲好友史萊克（Liam Slack）在萊蘭（Leyland）的酒吧喝酒，2人晚上7時30分許各自點了一份5.49英鎊（約228元新台幣）的辣味雞翅。不過，史萊克在吃完自己的雞翅後，竟伸手去抓安斯科夫盤中的食物，結果2人因此爆發口角，卻也因此導致安斯科夫喪命。

史萊克後來情緒失控，竟氣得動手推人，把安斯科夫整個人往後推飛，導致安斯科夫先是撞上後方的木質圍欄、撞翻一張桌子，最後重摔在石階上。似乎是因為兩個大男人因為一份雞翅鬧得大打出手而感到丟臉，安斯科夫站起身、拍拍身上的灰塵後，就當做沒事發生一般離開酒吧。

安斯科夫當晚回家時看似正常，也以為身體不適只是剛剛不小心被推倒和宿醉所致，但隔天起床時卻出現腹部劇痛的症狀，嚇得他趕緊要求伴侶替他叫救護車，自己則躺在沙發休息。不料，安斯科夫的妻子下午約4時返家時，發現安斯科夫已毫無反應，待急救人員獲報到場後，宣布安斯科夫當場身亡。

法醫相驗遺體後，確認安斯科夫是因3根肋骨骨折，造成內出血死亡。警方循線調查後，最終將前一晚與安斯科夫發生爭執的史萊克逮捕歸案，並在調閱手機後發現安斯科夫和史萊克當晚曾傳訊聯繫，只見安斯科夫寫道：「你真的很混帳，不只搶我的雞翅還攻擊我，把我推到木欄杆上，把我的肋骨都撞斷了，我幾乎動不了。」史萊克此後也曾致電向安斯科夫道歉。

史萊克在警方詢問中承認曾把安斯科夫推倒。普雷斯頓刑事法院（Preston Crown Court）審理此案時，認為史萊克飲酒後易具攻擊性，審酌史萊克當庭認罪過失殺人，而且並非預謀犯罪，最終判其4年2個月有期徒刑。



