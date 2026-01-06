只是一口水嗆到就「吸入性肺炎」住院… 長者吞嚥退化快用4招減少嗆咳風險！

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

吞嚥困難導致「吸入性肺炎」是威脅長者健康的原因之一，就連喝水嗆到都有可能因此住院治療。

72歲陳爺爺吞嚥功能隨著年紀增長逐漸退化，之前多次因為喝水嗆到導致吸入性肺炎入院，進而讓他對喝水、吃飯失去興趣，健康每況愈下，家人擔心他營養不良就自行購買增稠劑調配，但不僅效果不佳，水還變得很難喝，病情也沒有改善。直到衛福部臺北醫院復健科團隊介入後，陳爺爺才漸漸重拾進食的信心，不再懼怕一口水、一口飯。

廣告 廣告





但不只是陳爺爺，這或許也是許多家中長輩的寫照。為幫助高齡長者遠離吸入性肺炎威脅，衛福部臺北醫院語言治療師劉又菱提供4技巧，讓民眾在家中也能協助長輩安全進食、訓練吞嚥功能，以減少嗆咳風險。

長者咀嚼＆吞嚥退化 增加嗆咳風險、降低飲食意願

由於牙齒缺損、肌力減弱、神經反應變慢等因素影響，長者常會有咀嚼、吞嚥困難等問題，降低飲食意願，造成營養不良、肌少症等，增加跌倒風險。如果進食、飲水時嗆到，食物或水誤入氣管更有可能引發吸入性肺炎。

吞嚥問題應由專業評估改善 別自行用增稠劑調整！

為減少嗆咳風險，許多照顧者會購買增稠劑自行調整食物質地與液體流速，但衛福部臺北醫院復健科醫師張湘琦表示，增稠劑並非人人適用，也不是越濃越安全。如果稠度調配不當，可能會讓咽喉敏感度下降，使食物更容易停留在咽喉處，反而提高吸入性肺炎風險。





張湘琦醫師認為，吞嚥問題不能只靠單一檢查或器材解決，而是需要完整的專業評估與治療，復健科會依據個別狀況與語言治療師合作規劃復能訓練，並運用超音波即時觀察舌頭、舌骨與咽喉的動作表現，作為調整訓練方向與追蹤恢復進度的重要依據，以協助長輩重拾安全進食的能力，提醒民眾若長輩有反覆嗆咳、咳不停、吞嚥持續困難等情形，代表已有誤吸風險，建議應儘早就醫接受專業協助。

4方法在家也能協助長輩安全進食、訓練吞嚥功能

而為了讓長輩在家也能吃得安心，劉又菱語言治療師分享了以下4方法，讓民眾在家協助長輩安全進食，降低嗆咳風險：

正確用餐姿勢：用餐時應坐直靠於椅背，若要餵食，需讓長輩微微前傾，並從由下往上的角度餵食，幫助吞嚥更加順暢。

照顧者應採「由下往上」的角度餵食，並遵循「一口少量、慢慢吃」的原則（圖／衛福部臺北醫院提供）

照顧者應採「由下往上」的角度餵食，並遵循「一口少量、慢慢吃」的原則（圖／衛福部臺北醫院提供）

控制份量與速度：一口少量慢慢吃，確定口中及咽喉部沒有食物殘留後再吃下一口。用餐中也應適時休息，避免疲憊導致吞嚥失誤。

吞嚥中避免交談：進食時講話容易引發嗆咳，若咳不出來、吞不乾淨，會增加吸入性肺炎的風險。

喉部上抬運動：進行「假聲練習」鍛練喉部力量。練習時以手指觸摸喉結位置，喉部上抬，從低音至高音發出「阿」或「一」的聲音，直到發出最高的假音時，維持3－5秒，慢慢提高音調，增加喉部上抬程度及力道，能進一步在吞嚥時幫助關閉呼吸道入口，提升喉部肌肉協調性，減少食物進入呼吸道或停留在呼吸道入口的現象。

「喉部上抬運動」假聲練習時，可輕觸摸喉結感受喉部狀態（圖／衛福部臺北醫院提供）

「喉部上抬運動」假聲練習時，可輕觸摸喉結感受喉部狀態（圖／衛福部臺北醫院提供）



【更多KingNet國家網路醫藥報導】

原文出自KingNet國家網路醫藥只是一口水嗆到就「吸入性肺炎」住院… 長者吞嚥退化快用4招減少嗆咳風險！