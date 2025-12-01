只是「懷疑」外遇 狠夫砍死妻後「與屍體自拍」還囂張PO網

印度一名人夫懷疑妻子出軌，竟跑到妻子宿舍持鐮刀殘忍殺害，更冷血與遺體自拍。（示意圖，photoAC）

印度泰米爾納德邦科印巴托爾近發生了一樁讓人脊背發涼的凶殺案，一名人夫因為懷疑自己的老婆紅杏出牆，竟然持著鋒利的鐮刀將她殘忍殺害，他犯案後非但沒有逃跑，反而跟妻子的屍體自拍，冷血將合照上傳到社群平台，宣稱這是「變心的代價」，囂張行徑簡直讓人膽寒。當地警方在接獲通報後，火速將這名嫌犯逮捕歸案，並著手展開深入調查。

根據《今日印度》等媒體披露，這名狠心人夫巴拉穆魯甘（Balamurugan）住在蒂魯內爾維利（Tirunelveli），與受害妻子共生了3個小孩。斯里佩雅最近基於個人因素，獨立搬到科印巴托爾的女子宿舍工作，與丈夫分居兩地。然而，巴拉穆魯甘長久以來疑心妻子出軌，與其他男人維持不當往來，這份猜忌與懷疑成了悲劇的引爆點。

案發當天，心懷不滿的巴拉穆魯甘跑到妻子居住的宿舍，強硬要求她跟自己回家，但遭到斯里佩雅的斷然拒絕。兩人立刻爆發了激烈的口角和衝突。就在爭吵白熱化之際，巴拉穆魯甘突然掏出了他早就暗藏在身上的鐮刀，朝著妻子猛烈攻擊，斯里佩雅當場受到重創，最終傷重身亡，令人扼腕。

巴拉穆魯甘行凶後不僅沒有逃離現場，反而拍攝了一張與遺體的驚悚合照，並發布到網路上，這個驚人之舉引發公憤。警方接獲通報後，隨即很快掌握嫌犯身分，並以迅雷不及掩耳的速度將他繩之以法。巴拉穆魯甘最終被依殺人罪移送法辦，警方將進一步深入追查犯案動機與案情細節，同時也為3個無辜的幼童安排妥善的後續照顧。警方溫馨提醒民眾，若遭遇家庭暴力，切勿隱忍，請主動向外求援及時介入，才能阻止下一場不幸發生。

