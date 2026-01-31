只是一道基礎數學題！一家人竟為答案爭執 網友也滿懷疑惑

題目問及最終賺多少錢，一家人因答案不同爭論。圖／翻攝自Reddit

日前一名網友在社群分享一道數學題，當題目問及「花800元買了一頭牛，以1000元賣掉，後來又以1100元買了一頭，再以1300元賣掉，一共賺了多少錢？」向家族成員詢問，有人回答300元、500元，也有人認為賺了400元，答案引發爭論。

根據英國《每日鏡報》報導，原PO在社群Reddit發文分享婆婆轉傳的數學題，不過當題目最終問及賺了多少錢，婆婆認為一共賺了300元，丈夫認為賺了500元，而原PO自己則認為賺了400元，無奈說道「我和我丈夫已經嘗試過用大富翁遊戲幣計算、用計算機拆解，甚至直接在網路上找答案，但我現在不知道還能怎麼解釋」，質疑一定是在題目中「漏掉了什麼」，才會導致答案不同。

題目曝光，一派網友認為，首次賣出可獲利200元，以虧損100元的價格買回後再賣一次，就能再賺200元，因此400元扣除虧損之100元，獲利為300元；一派網友則認為總收入2300元，扣掉支出1900美元，利潤毫無疑問為400元。

題目問及最終賺多少錢，一家人因答案不同爭論。圖／翻攝自Reddit

不僅原PO一家人為答案爭論不休，網友也對題目滿懷疑惑，紛紛表示「答案是錯的，正確答案顯然是400元，但我還是想解釋為什麼有人會得出300元這個答案」、「這就像那些『我欠你、你欠他、他欠她』的關係一樣複雜」，引發討論。



