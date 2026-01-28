「只會回家討奶吃」！男空拍機投毒殺羊駝被起訴 張美阿嬤斥兒「巨嬰」

一名男子為報復對手，竟派出空拍機投毒，讓羊駝梅花鹿慘死，被查出是「張美阿嬤農場」的兒子。讀者提供



宜蘭縣三星鄉王姓男子，因不滿徐姓農場員工跳槽至對手「星夢森林劇場」，利用空拍機將混入劇毒的苜蓿粒空投至對方園區，導致侏儒山羊、梅花鹿及羊駝中毒身亡，王男被宜蘭地檢署依《動物保護法》及《刑法》毀損罪提起公訴。如今傳出王男疑似是「張美阿嬤農場」小兒子，業者今（1/28）在臉書表示，3年前已終止雙方合作，王男另立名目自行經營其他場域，與該農場無關，還在留言斥責王男是「巨嬰，遇到事情就會回家討奶吃」。

據了解，王男是三星某農場負責人，2023年不滿徐姓員工跳槽，於5、6月間指示不知情的江姓員工，將苜蓿粒浸泡於農藥「托福松」與水的混合液後，混入砂子曝曬，再裝入飲料空罐中備用。

王男趁著夜深人靜，於6月12日、24日及25日駕車到安農溪堤防道路，以空拍機將裝有毒苜蓿粒的容器傾倒，將毒餌灑落「星夢森林劇場」園區，導致園區內動物中毒身亡。

檢方調查後發現，王男竟是宜蘭知名動物農場「張美阿嬤農場」負責人的小兒子，雖是農場經營者，卻只因不滿人事異動對動物投毒，屬《動保法》規定「情節重大」，也未和被害農場和解，依法提起公訴，並建請法院從重量刑。

對此，「張美阿嬤農場」在臉書發聲明表示，該農場從未涉及任何虐待、傷害或不當對待動物之行為。經查，該事件係前曾短暫參與農場事務之王姓男子，其個人行為所造成之違反動物保護法之刑事案件。該農場於2023年6月發現王姓男子之行為嚴重違背動物福利與經營理念後，已終止與王姓男子之一切合作；其後，該王姓男子另立名稱自行經營其他場域，相關行為與決策均屬其個人行為，與該農場之營運、管理及動物照護完全無關。

「張美阿嬤農場」強調，他們長期以動物福利與有機食農教育為核心價值，絕不容許任何傷害動物之行為。針對因本案產生之錯誤連結、不實影射造成本農場名譽受損之情事，本農場已進行蒐證並將依法主張權利，以維護多年來辛苦建立之友善動物農場名聲與社會信任。

業者指出，懇請媒體與社會大眾，勿將該王姓男子之個人行為與張美阿嬤農場-月森甯手作工坊產生不當之連結，如後續仍有不實報導或言論，農場將依法主張權利。

有網友在留言處要求業者不要再幫兒子說話，業者則回應「因為兒子是巨嬰，遇到事情就會回家討奶吃。」

「張美阿嬤農場」痛斥兒子是巨嬰，遇到事情只會回家討奶吃。翻攝臉書

