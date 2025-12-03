只會大吼大叫？媒體人諷黃國昌雙標厚臉皮：你通通不知道
政治中心／劉宇鈞報導
民眾黨主席黃國昌未從狗仔案脫身，週刊再爆，豢養狗仔的凱思國際負責人李麗娟與黃家人關係密切，頻繁進出黃國昌小姨子高翬在新據點經營的安親班。媒體人詹凌瑀說，黃國昌就是雙標厚臉皮，只會吼叫，碰到事情卻通通不知道。
據《鏡週刊》2日報導，李麗娟的真實身分，就是原址在台北市民生社區安親班的輔導老師，卻被黃國昌安插擔任凱思負責人；而安親班無照經營遭踢爆後，近期搬到仁愛路四段一處辦公大樓，包含李、黃國昌小姨子高翬及家人都轉移到新陣地。
詹凌瑀在臉書以「黃國昌對岳家的毫無所悉」發文表示，網紅四叉貓踢爆，黃國昌小姨子開的補習班，涉嫌「沒有合法的營業登記」，被四叉貓找到地點後，馬上搬到更豪華的「香榭大廈」繼續經營「私塾」，這真的太荒謬了！
詹凌瑀質疑，一個整天在立法院咆哮別人「違法亂紀」、整天拿著法條要把官員釘在牆上的「法學博士」，黃國昌的岳家人在做什麼？開補習班、收學費、教導孩子，結果卻連最基本的「營業登記」都沒有？這不就是無照營業嗎？這不就是逃避監管嗎？
詹凌瑀指出，補習班涉及消防安全、涉及學生權益、涉及稅務問題。一般市井小民開個店都知道要登記，黃國昌身為民眾黨主席、康乃爾大學法學博士，面對岳家這種「視法律為無物」的行為，再次展現了驚人的切割刀法：「毫無所悉。」
詹凌瑀直言，這四個字，聽起來不僅好笑，還很可怕。「你家的違建，你不知道；你老家種菜地長出車子，你不知道；你小姨子的公司寄生你的服務處，你不知道；現在連小姨子開補習班沒登記這種明顯違規，你也通通不知道。黃國昌你到底知道什麼？你只知道大吼大叫，只知道罵揭發真相的人是『變態』，罵人家『肉搜家人』。」
詹凌瑀也說，這不是肉搜，而是「檢視誠信」。如果今天換成是民進黨立委的家人，開了一間無照補習班，黃國昌會怎麼說？黃一定會青筋暴露地大吼：「這是草菅人命！這是知法犯法！太離譜了！相關單位在睡覺嗎？」結果換成自己岳家，違法營業就變成了隱私，超級雙標還厚臉皮到不行。
詹凌瑀強調，黃國昌總是愛喊公開透明，但事實證明，黃的公開透明是有濾鏡的，正義感遇到岳家的高牆就會自動轉彎。一個連身邊親人明顯違規都「看不見」的人，要如何讓人民相信，你有能力監督這個國家？別再躲在「毫無所悉」後面了。無照補習班這件事，不是一句「變態或毫無所悉」就能呼弄過去的。「蔥哥，請出來面對法律」。
對於週刊報導，黃國昌辦公室回應，週刊實際上才是派狗仔跟拍無辜人士的不入流機構，呼籲相關單位應介入調查，並遏止此惡行繼續發生。黃的親屬一向奉公守法，週刊為配合黨檢媒三位一體，不斷胡謅故事，卻自始至終提不出任何證據，近數月諸多不實、烏龍報導，黃已提起告訴，即不再浪費時間隨之起舞，一切到法院講清楚。
