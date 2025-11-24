只有一天，最低$1限量搶！濕巾、洗衣精、洗碗精 搶便宜攻略一次看
不知道為什麼，家裡那些日常用品永遠都是，沒了才發現要補貨。濕巾、洗衣精、洗碗精、洗髮精、馬桶清潔球等，每次都想說下次要多買幾個囤著，但永遠都在下一次後悔。
現在幫你把8款回購度超高的好物整理起來，全部都是會用到的真實清單，最重要的是，通通限時殺很大，甚至最低$1限量搶，滿額還又送好禮、超贈點，省到荷包樂開懷。
💥11/24 Persil品牌日 最低$1限量搶 搶便宜攻略💥
★ 滿699送11%超贈點(上限200)
★ 滿999折100
★ 滿1111折150
★ Combat/Bref/Pril 指定品滿599送馬桶球3串
★ Pril 指定品送 泡沫洗手乳補充包 300ml
★ Persil指定品送洗衣球5入組*1
★ 滿1299送春風袖珍包面紙10抽x30包/串
★ 滿1599送樂扣保鮮盒(2款選1)*1
★ 滿1999送虎牌保溫杯
★ 下單抽Oral-B-電動牙刷*1名BRITA 日系簡約濾水壺2.2L*3名
1. 限量1元搶！滿意寶寶 極上の呵護濕巾60片/入
原價$59 ↘ 11/24快閃價$1
$1限量搶購！11/24限時一天，只要1元真的太誇張了，難怪大家設鬧鐘在搶。如果你在找一款 溫和、不刺激的嬰兒濕巾，滿意寶寶的極上の呵護濕巾幾乎是新手爸媽的口碑必買。無酒精、無香料的溫和配方，就算是剛出生的新生兒或容易紅屁屁的寶寶也能用。最重要的是，只要$1不可思議超低價！完全沒有不搶的理由，當然要趕快手刀下單。
2.限時54折！Persil 寶瀅 三合一洗衣膠囊補充包60入x2+29入x1
原價$1,495 ↘ 11/24快閃價$799
限時下殺54折，一省就省超多。如果你是洗衣量大的家庭，Persil洗衣膠囊補充包這組絕對要入，一次給你149顆，換算下來一顆只要5元左右（原價$10），完全是囤貨等級的高CP值組合。整組容量大、效果強、味道清爽，是那種用過就會一直回購的洗衣膠囊。想找方便、深層潔淨、除臭效果好的洗衣方式，趁現在11/24下殺54折，原價一千多，限時只要799，額外還加送11%超贈點、洗衣球，這麼划算一次囤起來就對了。
3.限時56折！Persil寶瀅 深層酵解洗衣凝露 1.5L補充包x6
原價$1,614 ↘ 11/24快閃價$899
限時一日，下殺56折。如果你習慣用洗衣凝露、又重視深層去漬＋抗異味，Persil深層酵解洗衣凝露，就是超會洗的那種。家裡有小孩或是有在運動的家庭，大推這款Persil洗衣精，因為它會特別針對汗漬、油汙、食物殘漬做清潔，所以像是運動服、童裝或容易卡味等衣物，洗完真的都會很有感的變乾淨。這次11/24 Persil限時一日56折外，額外加送11%超贈點、洗衣球，除了直接囤好囤滿，不用一直跑補貨，還能省很大，何樂而不為呢？
4.Persil寶瀅 洗衣凝露x4 (箱購)
原價$1,756 ↘ 11/24快閃價$1,199
11/24只有一天，限時69折。每次用Persil洗衣精洗完都會明顯變乾淨，難怪會以深層去漬力出名。再加上抗異味能力很強，任何容易卡味的布料，洗完都會呈現清爽乾淨的香氣，不會有厚重的人工香精感，穿起來是舒服的日常清香。這次11/24 Persil品牌日，一次給你四大瓶，完全是家庭必備的囤貨量，限時下殺69折外，滿1,111又再折$150，額外還加送11%超贈點、洗衣球，比划算更划算，當然要趕快把握機會。
5.絲蘊Syoss 洗髮露/護髮素420ml 三件組—多款任選
原價$837 ↘ 11/24快閃價$549
限時66折，絲蘊Syoss洗髮露有超多系列可以選，不同髮質都能找到適合自己的。泡泡細緻又好沖，不會有殘留黏膩感。味道是淡淡的清香，好聞但不刺鼻。特別適合家裡每個人髮質不一樣，想分別選不同款的時候，入手Syoss洗髮精這系列就絕對不會踩雷，這系列真的蠻好用的。再加上現在限時66折，滿額折價又送好禮，完全就是最佳入手時機。
6.Pril淨麗 小蘇打高效/植純粹洗碗精 1L補充包x5
原價$726 ↘ 11/24快閃價$499
如果家裡常煮飯、碗盤容易油，超級推薦Pril淨麗洗碗精。小蘇打高效洗碗精，去油力超給力，油漬輕輕一刷就掉，適合油汙重的烹飪後使用；植純粹洗碗精的植物配方溫和卻高效，除了碗盤，還可以用來洗水果、蔬菜。簡單來說，兩瓶各有優勢，交替使用剛好應付家裡各種清潔需求。11/24限時一日下殺69折，另外滿額還有折價及送好禮，想囤貨Pril淨麗洗碗精要快。
7.限量$99搶！Combat威滅 5X強效滅蟑凝膠 8g[限量搶購價]
原價$239 ↘ 11/24限量搶購價$99
一日限定$99限量搶購價，手速慢就沒了。家裡如果看到蟑螂，這款Combat 威滅 5X 強效滅蟑凝膠超好用！小小一管放角落，就能慢慢引誘蟑螂吃掉，還會帶回巢穴幫你消滅更多。效果比一般噴霧強，持續力也夠，用起來方便又乾淨。如果不想一天到晚追著蟑螂跑，又想快速解決，趁現在趕快入手Combat威滅蟑螂凝膠，馬上用，絕對不會後悔。更何況現在正好碰上一日快閃價，只要$99，當然要趕快手刀搶啊！
8.Bref妙力 懸掛式馬桶清潔球50g*3-海洋/薰衣草 #浴廁清潔
原價$199 ↘ 11/24快閃價$179
老實說，馬桶味道真的很影響心情，尤其在台灣這種潮濕的天氣更明顯。Bref妙力懸掛式清潔球，就是那種懶人也能輕鬆保持馬桶乾淨的好物。只要掛在馬桶邊緣，每次沖水時，都能順便洗一下馬桶，水垢、髒污就不會累積那麼快。每個清潔球可以用好幾週，等於不用$60就能省掉超多麻煩。而且11/24這天還有超多好康活動，除了滿額折價外，還有滿額送好禮、超贈點，甚至只要下單就抽好禮！只有一天，錯過一定會後悔。
