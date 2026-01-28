只有今天！1元起限量搶，日本獅王LION 超殺必搶神物一次看 省荷包攻略

最低$1限量搶，獅王品牌日，1/28限時1天開搶，除了下殺33折起外，滿額還有折價、領購物金、送超多好禮，好康多到手刀隨時準備好開搶，本篇幫你把這次所有必搶、高CP值，全部整理給你，照著買絕對省超大。

最低$1限量搶，獅王品牌日，1/28限時1天開搶，必搶、高CP值清單，全部整理起來一次看，照著買錯不了。（圖片來源：Yahoo購物中心）

有些品牌就是這樣，不用大聲宣傳，卻默默出現在你家的各個角落，一用就回不去。日本獅王LION就是那種「生活一亂，它幫你搞定」的存在。從牙膏、牙刷、漱口水，再到洗髮精、洗衣精等等，各種清潔，獅王每一樣都不是炫技型產品，卻都剛剛好解決你每天最在意的小事，久了你會發現，原來生活品質，是被這些小細節撐起來的。

💥1/28限定 獅王品牌日 1元整點限量搶💥

★ 最高回饋45%

★ 整點1元限量搶

★ 指定品滿899現折$100

★ 滿888登記送100點OPENPOINT

★ 滿3000登記送10%購物金

★ 刷Uniopen聯名卡滿3000登記送200現折券

★ 好禮多重送：

滿399送晨醫生牙刷

滿799送Magica濃縮洗潔精220ml

滿1299送OCTO洗髮精320ml

滿1699送香氛柔軟濃縮洗衣精850g

獅王品牌日 1元整點限量搶

1. 下殺37折！日本獅王LION固齒佳牙膏130gx12入組

原價$2,268 ↘ 1/28快閃價$839

下殺37折 點我搶

爆殺37折，原價快2千3，居然殺到8百多，一條獅王牙膏不到70，合理嗎？這款獅王牙膏最厲害的是，刷完後會覺得牙齒被很好地照顧到的安心感。針對牙周和牙齦特別設計，泡沫很細、清潔力很到位，三餐飯後刷都不刺激。一次12入根本是家庭常備神隊友，不用算庫存、不怕臨時用完，就是這麼可靠。1/28獅王品牌日這一天，除了限時限量$1搶外，滿額還能折價＋領購物金，獅王牙膏也限時殺到37折，一條牙膏70有找，囤貨囤起來，省荷包省超大。

爆殺37折，原價快2千3，居然殺到8百多，獅王牙膏一條不到$70。（圖片來源：Yahoo購物中心）

2.下殺38折！日本獅王LION OCTO清屑舒癢洗髮精320mlx6入組

原價$1,794 ↘ 1/28快閃價$669

下殺38折 點我撿便宜

只有1天！下殺38折，一下就砍1千多。頭皮會癢、會掉白屑，真的超煩人。這瓶獅王去屑洗髮精，洗完頭皮真的會安靜下來，那種終於不再一直抓的感覺，不用多說，都能感受到有多舒暢。清潔力夠但不乾澀，不論冬天、夏天都超有感。六入組很適合固定用的人，因為一旦開始用這瓶獅王洗髮精，就很難再換別的了。趁獅王品牌日買起來，下殺到38折，變成一瓶只要1百初，而且1/28這天還有整點限量$1搶，滿額另外折價＋領購物金，生活用品一次大搶購帶回家，CP值高的太誇張。

只有1天！下殺38折，一下就砍1千多，獅王去屑洗髮精，洗完頭皮真的會安靜下來。 （圖片來源：Yahoo購物中心）

3.限時35折！日本獅王LION細潔無隱角牙刷 小巧頭 12入組

原價$1,668 ↘ 1/28快閃價$579

限時35折 點我搶

下殺35折，真的殺很大。用過才知道，小刷頭真的有差，尤其是後排牙齒跟牙縫死角。這款獅王牙刷的刷毛很密、角度貼合，刷的時候會發現平常忽略的地方其實很能藏食物殘渣。用獅王這款刷完會覺得牙齒特別乾淨。牙刷這種汰換率高的東西，12入組最實際，換牙刷都不用想太多。1/28只有這天，限時大特惠只要35折，滿額還能折價＋領購物金，划算到爆，不趁機多囤一點就虧大了。

下殺35折，用過才知道，小刷頭真的有差，用這款獅王牙刷會覺得牙齒特別乾淨。（圖片來源：Yahoo購物中心）

4.限時34折！日本獅王LION 趣淨抗菌洗手慕斯補充瓶x3

原價$1,871 ↘ 1/28快閃價$629

限時34折 點我搶便宜

一日限定，爆殺34折！洗手這件事，一天可能做十幾次，順不順手真的很重要。獅王抗菌洗手乳，抗菌是基本，不用多說，而慕斯泡泡則是很細、很好沖洗，洗完還不乾澀，味道聞起來清香不刺鼻，放在廚房或浴室都很加分。補充包設計有夠貼心，用久了會覺得這才是日常該有的樣子。這波獅王品牌日超誇張，除了整點限量$1搶外，滿額還能折價＋領購物金，甚至這款獅王洗手乳只要34折，限時只有一天，還不搶爆。

獅王洗手乳只要34折，限時只有一天，還不搶爆。（圖片來源：Yahoo購物中心）

5.下殺43折！日本獅王LION NONIO終結口氣漱口水600ml X3入組

原價$960 ↘ 1/28快閃價$408

下殺43折 點我搶便宜

限時下殺43折，一瓶原價三百多，限時只要1百初！獅王漱口水厲害的地方就在於，它不是靠很重的香味掩蓋，而是直接把異味源頭處理掉。平常真正讓人困擾的口氣，不是剛吃完飯，而是悶在口腔裡一陣子的那種味道。用完獅王漱口水，嘴巴會維持很久剛刷完牙的狀態，但卻不會刺激、嗆口，彷彿整個人隨時在散發清新好口氣。1/28限時一天下殺43折，還有整點$1限量搶，這一波獅王品牌日真的殺超大。

獅王漱口水，一瓶原價三百多，限時殺到只要1百初！（圖片來源：Yahoo購物中心）

6.下殺39折！日本獅王LION 細潔無隱角EX牙刷 12入組

原價$1,568 ↘ 1/28快閃價$599

下殺39折 點我搶便宜

只有1天！下殺39折，一省就省超大。如果你對刷牙有一點點龜毛，這支獅王牙刷會讓你很滿意。刷毛設計超級細緻，貼合牙齦線，清潔力提升但不刮嘴。刷的時候會有一種，每一顆牙齒都被仔細對待的感覺，特別適合容易牙齒卡垢的人。12入組獅王牙刷就是安全本身，隨時都能替換。更何況1/28這天，獅王品牌日，限時下殺到39折，一下就省快1千，同時還有滿額折價＋領購物金，以及限量$1搶，怎麼受的了，當然不能錯過。

限時下殺39折，一下就省快1千，還有滿額折價＋購物金＋好禮，怎麼受的了。（圖片來源：Yahoo購物中心）

7.只有1天！日本獅王LION 香氛柔軟濃縮洗衣精850gx4

原價$599 ↘ 1/28快閃價$499

只有1天 點我搶

洗衣服最怕的不是沒香味，而是香得太用力。獅王洗衣精走的是乾淨耐聞路線，衣服洗完柔軟蓬鬆，但不會殘留太厚重的香氣，穿一整天也不膩。濃縮配方用量很省，日常污漬、汗味都處理得很俐落，衣服乾淨、清香、又舒服這件事，變得穩定且平凡。更重要的是，1/28獅王品牌日，限時一日超大特惠，除了滿額折價＋領購物金外，甚至整點還能限量$1搶購，當然要把握機會一次囤起來。

獅王洗衣精走的是乾淨耐聞路線，衣服洗完柔軟又蓬鬆。（圖片來源：Yahoo購物中心）

8.限時48折！LION 日本獅王奈米樂超濃縮抗菌洗衣精補充包 820gx12 (2款)

原價$3,372 ↘ 1/28快閃價$1,599

限時48折 點我撿便宜

下殺剩48折，只有一天，手刀要快！獅王這組抗菌洗衣精，是那種買回家會被未來的自己稱讚的類型。奈米等級清潔力，對汗味、悶味特別有感，抗菌但不刺鼻。再加上補充包不只省空間還環保，一次12包根本是安全庫存，獅王抗菌洗衣精就是會默默把衣服都顧好的角色。更何況剛好碰上限時1天獅王品牌日，1/28這天居然只要48折，滿額還有折價＋送購物金，甚至整點還能限量$1搶購，好康多到不可思議，不趁機趕快入手，絕對會搥心肝。

