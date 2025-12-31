只有今天！快做這3事 2026年準備旺到翻

跨年做這3事明年旺到翻。（示意圖／翻攝自unsplash）





不知不覺已經來到2025年12月31日，2026年倒數中，民俗專家王老師分享2025年最後一天的3個開運撇步，而且在家就能做，讓你明年赤馬離火年運勢如萬馬奔騰，旺到擋不住。

民俗專家王老師在臉書粉專「王老師幫幫我 ·生活中的易經開運策略」發布影片分享，2025年最後一天在家必做這3個開運小儀式，分別是：火燃除歲斷捨離、把馬桶刷乾淨、準備鹽水。

第一、火燃除歲斷捨離

在一張紙上寫下2025的不如意、想去除的壞習慣，例如太晚睡、愛花錢、亂發脾氣，最後寫下你的名字和「2025霉運清零」，找個安全的地方燃燒，默念「舊運清除好運來，乾元亨利貞。」

第二、把馬桶刷乾淨

把馬桶刷乾淨，代表著把晦氣與煩惱通通通掉

第三、準備鹽水

噴灑在家中、玄關處，還有家裡各個角落，能洗滌舊的磁場能量，騰出空間迎接赤馬年萬馬奔騰的強大好運。

