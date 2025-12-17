只有今天「手搖飲0元」！這家抽日本機票 穿聖誕裝享半價

生活中心／賴俊佑報導

CoCo都可今日限定「百香雙響炮第二杯0元」(圖／CoCo都可提供)

最新手搖飲優惠！CoCo都可今日限定「百香雙響炮第二杯0元」，同等於買1送1；康青龍推出新品「焙芽Ｑ奶」與「焙芽Ｑ鮮奶茶」，穿聖誕元素享第二杯半價；可不可熟成紅茶推出新品「靜岡焙茶烏龍奶」，會員消費滿額可抽價值30,000元的雙人來回機票，圓日本旅遊夢。

CoCo都可「百香雙響炮第二杯0元」

CoCo都可今日好友日推出「百香雙響炮第二杯0元」，熟成百香果果汁加入Q彈的珍珠以及甜脆椰果，再注入清新茉香綠茶，酸酸甜甜超過癮。

廣告 廣告

今日可透過官方LINE領券或在你訂線上平台預訂，並於當日各店營業時間享用，每人可領2張券(=4杯飲料)，甜度、溫度可調整，商場門市/部分門市無售該品項，請以各門市供應為準，商品數量有限，售完為止，優惠不併用。

康青龍冬季限定「焙芽Q奶」系列新品。(圖／康青龍提供）

康青龍穿聖誕元素享新品第二杯半價

康青龍以「焙暖春語」為主題，12月18日推出全新冬季限定新品「焙芽Ｑ奶」與「焙芽Ｑ鮮奶茶」，醇厚的鐵觀音奶茶為基底，微脆口感的焙芽與Ｑ彈咬勁的珍珠，雙重口感交織，飽足感十足。

歡慶新品上市，康青龍祭出長達1個月的「連三波」超狂優惠；12月18日至12月29日，凡於龍來訂購買任一新品系列，即享「第二杯折價20元」；12月24日平安夜當天，凡穿著或配戴聖誕元素(如紅色、綠色衣物，或聖誕樹、聖誕老人、耶誕帽飾品等)至全台康青龍門市購買新品系列，可享「同品項第二杯半價」優惠；12月30日至2026年1月18日，凡於龍來訂購買任一新品系列，即可獲得「小Ｑ加料券」乙張。

可不可熟成紅茶新品「靜岡焙茶烏龍奶」。(圖／可不可熟成紅茶提供)

可不可熟成紅茶帶你去看富士山！

可不可熟成紅茶12 月 16 日冬日限定新品「靜岡焙茶烏龍奶」，選用來自日本靜岡縣大井川流域的頂級焙茶粉，入口先感受靜岡焙茶特有的堅果焙香與沈穩木質氣息，緊接著，可不可經典的中焙半熟烏龍茶韻在舌尖散開，兩股茶香在絲滑濃乳的調和下完美交融，加價10元可升級鮮奶版本。

歡慶新品上市與年末佳節，可不可熟成紅茶規劃三重驚喜活動，12月16日至12月18日，購買中杯「靜岡焙茶烏龍奶」即可免費升級鮮奶茶；12月24日至2026年1月1日，指定奶茶(半熟烏龍厚乳/熟成榛果歐蕾/胭脂歐蕾)搭配指定單品茶(半熟烏龍/熟成紅茶/胭脂紅茶/麗春紅茶)只要99元，指定奶茶(熟成歐蕾/白玉奶茶/胭脂奶茶) 搭配指定單品茶(半熟烏龍/熟成紅茶/胭脂紅茶/麗春紅茶)只要88元。

帶你去看富士山！12月16日至2026年1月4日，會員單筆飲品消費滿 130元，即可獲得電子抽獎券一張，有機會抽中價值30,000元的雙人來回機票，讓可不可圓你的日本旅遊夢。

更多三立新聞網報導

新聞幕後／香菜多力多滋變台灣之光！產線加開不夠賣 明年還有獵奇口味

4大超商、2大賣場「冬至湯圓優惠一次看」 這盒29元、點數10倍送

日韓7大伴手禮首登台！這盒EXO燦烈激推 米其林、老字號年菜預購開跑

患神經纖維瘤遭霸凌！她甩陰霾奪雙金 精進電腦製圖盼代表台灣爭光

