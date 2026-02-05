只有他們能住！北車地底「膠囊旅館」曝光 網：考慮上架訂房網嗎

台北捷運臉書粉專開箱供員工輪班休息的值夜室，設計宛如膠囊旅館般。翻攝台北捷運粉專



你一定不知道，台北車站地底，藏著如同「膠囊旅館」的神秘空間，原來這裡是為了讓承受高度精神壓力的行控中心工作人員，能夠暫時放下壓力的秘密基地，台北捷運粉專昨（2/4）對外開箱，普遍獲得網友好評，還有人詢問「有考慮開放上架到訂房網站嗎？」

台北捷運粉專表示，最近北捷有個「都市傳說」：在行控中心深處，藏著一個只有內部員工知道的神秘休息空間，彷彿是膠囊旅館一般，原來是高運量行控中心的值夜室。

粉專介紹，這個值夜室打造的目的，是為了讓24小時輪班、承受高度精神壓力的行控中心工作人員，能有一個暫時卸下壓力、徹底放鬆不受打擾的「秘密基地」。

粉專指出，這個空間設計有三大特色，包括：獨立膠囊空間，隔音又遮光，一秒進入深度睡眠；綠意盎然的設計，舒緩緊繃的神經；下工作崗位後確保休憩品質、上工時精神飽滿守護旅客安全。

台北捷運也在IG公開值夜室功能，備有淋浴間讓同仁梳洗，還有6個獨立休息艙，艙內燈光也可調整亮度，確保員工的睡眠品質。

網友看了紛紛表示，「適當給員工休息是好事，能減少疲勞問題」、「光是隱密性就比台灣一堆醫院給主治醫師的值班室好太多了」、「有考慮開放上架到訂房網站嗎」。

