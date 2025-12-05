只有北方的包大人 沒有蒙眼的正義女神

2025年11月26日，位於香港大埔的宏福苑發生五級火警，造成至少 151 人喪生、數十人失蹤／受傷。火災發生後，市民因不信任官方調查與懲責機制，自發成立「宏福苑火災關注組」，並在網上發起聯署，要求展開獨立調查、追究監管失職、圍標與建材安全黑箱。但令人震驚的是，這些最基本的公民訴求——並無暴力、無煽動政權，也只是要求明白事故責任——竟成了被當局打壓的理由。據報導，其中一名聯署發起人（24歲學生）於 11月29日被 香港警務處國家安全處（下稱國安處）拘捕，被指「藉火災意圖煽動」，網上連署也被迫關閉。另有媒體指出，還有可能更多參與者被警方訊問。

這一切，讓人無法不聯想到中國內地對待「訪民請願」的作法 —— 即使只是和平上書、舉牌、請願，也可能被控「尋釁滋事」或「煽動反政府」。香港現在，罪名雖不同，但邏輯一致：言論、請求責任、追真相——都可能被定義成「危害政權安全」。

誰該被追責？——從假阻燃網到官方說法的矛盾

火災調查初步顯示，起火點被認為是宏福苑某座樓低層的外圍棚網與防護網——外牆包覆的網布、有發泡膠板封窗。現場測試之後，有 7 個棚網樣本被鑑定為不符合阻燃安全標準。調查結論指出，正是這些劣質、不合規的棚網／防護網，被混入工程後，為貪利者所用，最終成為導火線，火勢才在短時間內迅速擴散，釀成慘劇。

然而，政府方面代表鄧炳強在火警後對外發言，試圖淡化責任。他稱「初步化驗」顯示棚網「已達阻燃要求」，將火災原因歸咎為「發泡膠板易燃」與「玻璃爆破」等，而非棚網不合格。他同時警告網上流傳的質疑是「假消息」、恐導致社會不安。換言之，即便媒體與民間已有初步鑑定結果指出棚網不合格，政府高層也可以藉由「認證合規、安全材料」的說法來掩蓋真相，淡化制度責任，中共系統更直接以「以災亂港」，對指向制度性問題的人統一打成北大人的政治敵人。這便是所謂包大人的家長式的管治：不蒙眼、不秤是非，只看你是不是站在「官方、建制」那一邊，「包大人」一定性「以災亂港」，所有真相、死傷、民意，都可以被忽略或重寫。

正義女神之死

這次火災後，部分受災居民與市民本著對死傷者、對公共安全的憤怒與不信任，發起聯署，希望建立獨立調查機制、清查圍標與利益輸送、揭露建材不合格等責任機制。這在民主社會應是合理、基本的公民行為。

但在今日香港，這樣的行動不但沒有得到回應，反而遭到香港警察國安署以「具煽動意圖」拘捕。整起經過，與內地當局對待訪民、請願者的手法幾乎無異 —— 民間獨立監察、批評、請願，一旦觸及既得權力與政治體制，就馬上被定性為「反中亂港」、「煽動」、「尋釁滋事」。而真正涉及、可能因逃避責任或牟利而使用不合格材料、違規施工、監管失職的企業、法團、官員，卻仍然可以在調查、審批、公文裏「合法存在」。追責的刀，始終對準最弱勢、最無權者。如今的香港，不是象徵「盲眼、公正、平等」的正義女神，也不是秤量是非的法庭。她不蒙眼、不秤事，只看你對政權忠誠與否。換言之，所謂「法治」，已成為維護體制、壓制異見的工具。

真相與問責不該成為犯罪

我們必須清楚看到：這場火災，不只是一次悲慘事故，而是一次制度與體制的全面崩壞。從材料質量、施工監管，以至後續的公民監督與言論自由，都出現重大裂縫。當市民試圖通過合法、和平途徑要求問責與真相，卻被打壓拘捕；當官方試圖把「防火網合規」作為遮羞布來逃避制度責任 —— 那麼，真正受損害的，是每一條原本應該受法律與體制保障的人命與尊嚴。

我們需要的不只是火災真相，更是對制度缺陷的追責；不只是對死難者的同情與救助，更是對既得利益集團、圍標勢力、監管機構——甚至對最高權力結構的問責。否則，即使火熄滅，被燒成灰燼的，不只是建築與人命，也可能是法治、正義、公民社會的最後防線。

作者》關山月 香港青年。參與反送中運動，目前在台。