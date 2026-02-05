只有南部買得到！台鐵明起推出全新188元鐵路便當 響應「鐵道上的美食對決」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

台鐵便當是許多旅客的最愛，台鐵公司今（5）日宣布攜手哈瑪星台灣鐵道館，透過「鐵道上的美食對決」展覽，共同開發聯名「藜饗鐵道海陸便當」，帶領民眾從味覺角度認識台灣鐵道飲食文化，並重現鐵道旅程中的飲食記憶；而且這款便當是期間限定發售，僅有高雄及台南4個販賣店買得到。

台鐵表示，藜饗鐵道海陸便當每份售價新臺幣188元，於2月6日至2月13日的午餐時段，在高雄東六門販賣店、新左營販賣店、左營高鐵販賣店、台南販賣店限定販售，且數量有限，售完為止；台鐵強調，期望透過展覽與聯名便當的結合，讓民眾在走進鐵道歷史的同時，也能以味覺感受鐵道文化的日常風景。

台鐵說明，本款便當採雙主菜，嚴選微辣烤雞腿排與炸花枝蝦排，象徵餐車料理的豐盛與講究，呈現鐵道飲食中精緻與儀式感的一面。主食選用紅藜飯，加入臺鐵經典滷蛋及其他配菜搭配，傳承熟悉的台鐵便當風味。台鐵個別提醒，這款便當含有頭足類、甲殼類、麩質、大豆、蛋及其製品，不適合其過敏體質者食用。



